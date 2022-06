Alexia Putellas guarda su Balón de Oro en un lugar de lo más curioso

'El Hormiguero' cerraba este jueves una nueva semana de entrevistas con la visita de la capitana del Barcelona, Alexia Putelllas, que acudía por primera vez al programa de Antena 3.



La deportista charló con Pablo Motos acerca de su carrera profesional y todos los triunfos que ya ha conseguido y durante la entrevista reconoció que "hay muchas expectativas en nosotras (las futbolistas). Eso quiere decir que la gente tiene ilusión, que están a tope con nosotras. Pero hay que tener los pies en el suelo", explicaba.



Alexia también habló sobre cómo es ser una futbolista y sobre el premio más importante con el que ha conseguido alzarse hasta el momento, el Balón de Oro, un galardón que aún le cuesta creer que sea suyo.





EL BALÓN DE ORO DE ALEXIA PUTELLAS

Entre los logros de @alexiaputellas hay: una Champions, 6 ligas, 7 copas de la Reina, dos supercopas y es la primera mujer española que ha ganado el balón de oro #AlexiaEH pic.twitter.com/3EdsOufPOw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 16, 2022

ALEXIA ROMPE LAS REDES CON EL TRAJE QUE ELIGIÓ PARA IR A 'EL HORMIGUERO'

Putellas sigue sin acabar de creerse que haya ganado el Balón de Oro. Va tan rápido todo que piensas solo en el mañana y, de golpe, te plantas que tienes 28 años con todos estos triunfos, pero quiero seguir ganando más", aseguró. Además, también, el lugar donde tendría lugar la ceremonia de entrega. Encima era muy importante porque era para la clasificación del mundial. Fue todo muy extraño", confesó la capitana del Barcelona. Alexia: "Cuando pasó esta desgracia me propuse dar un pasito más en todo, me agarro a lo positivo. Esto es muy corto y hay que hacerlo todo y cuando antes mejor". Antes de dar paso a otro asunto, y la respuesta fue bastante sorprendente: La deportista desveló que el Balón de Oro pesaba bastante, por lo que, explicaba entre risas. Alexia Putellas acudió este jueves al espacio televisivo de Trancas y Barrancas para hablar de su carrera deportiva, sin embargo, eso no era lo único que interesaba tanto a los seguidores del programa como a los de la propia futbolista. La deportista, en tonos dorados, morados y plateados, al que añadió un top en la misma tela y, el look elegido por Putellas fue alabado y celebrado por todos los internautas.