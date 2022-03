El comentario homófobo de Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'  que hace arder las redes 

Tras sufrir una reestructuración dentro de la parrilla televisiva y ser reubicado en la programación de fin de semana, Bertín Osborne volvía una vez más a Mediaset con una nueva entrega de 'Mi casa es la tuya'. En esta ocasión el conocido presentador acudía a casa de Carmen Borrego para charlar con ella, su hermana Terelu y su madre, María Teresa Campos.



Aunque ellas fueron las grandes protagonistas y comentaron muchos de los temas familiares más de actualidad, contra todo pronóstico, el conductor del espacio de Telecinco también se ha convertido en protagonista en redes sociales dónde lo han acusado de homófobo.





Carmen Borrego, la hija menor de María Teresa Campos, recibe a @BertinOsborne en su casa. #MiCasaLasCampos pic.twitter.com/Q0xqf2mrZ0 — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 12, 2022

EL MOTIVO DE LA POLÉMICA

El presentador tira de sentido del humor para quitarle importancia a su problema en el ojo ?? #MiCasaLasCampos https://t.co/XZ8Ei13jQV — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 13, 2022

llegó a casa de la menor de las Campos conbajo el brazo que le acababa de ocurrir apenas unos minutos antes.El presentador contó queque se había sorprendido mucho al verlo en su edificio y no pudo evitar preguntarle qué hacía allí.Al andaluz le hizo especial gracia el comentario de la mujer y respondió "pues a hacer una visita. ¿Y usted?", mientras la señora sin salir de su asombro contestó que ella vivía allí, algo que provocó también las risas deal enterarse de lo ocurrido.Una vez instalados,, por lo que quiso preguntarle qué le había pasado.", le preguntaba la colaboradora televisiva, a lo que él contestó con naturalidad que "en el ojo", y ahí comenzó la polémica, el siguiente comentario del presentador , que involucraba al marido de Borrego, no gustó nada en las redes que no tardaron en estallar contra él.", comentaba Bertín desatando una carcajada de la colaboradora de 'Sálvame', sin embargo, la reacción en redes fue muy diferente., bastante inoportuno y fuera de lugar, lo que causó una gran controversia, ya que muchosy creen que su comentario no fue más que una broma.", escribía un usuario visiblemente molesto.