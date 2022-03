La audiencia, indignada ante los 'nuevos' capítulos de 'La que se avecina'

Telecinco está desesperada ante su imparable caída de audiencia y ante el liderato de Antena 3, que ha terminado triunfando al apostar por una parrilla mucho más variada, mientras que la cadena principal de Mediaset ha quedado reducida a realities, corazón, especiales de los Carrasco-Jurado y poco más.



Ese nerviosismo se plasma en cambios de programación repentinos e improvisados. Más allá de los continuos vaivenes en Sálvame, esta semana desaparecía por sorpresa de la parrilla del lunes Mi casa es la tuya para dar paso a La que se avecina, y ahora Telecinco anuncia que el programa de Bertín Osborne se emitirá el sábado, relevando a Idol Kids, que no sabe cuándo irá.



Esos constantes cambios desconciertan a una audiencia que ya ha pasado a un estado de cabreo con esos "nuevos episodios" de La que se avecina que la cadena había ido anunciando los últimos días. Porque para muchos de los fans de la veterana serie no son nuevos, ya que forman parte de la 12ª temporada y se estrenaron en enero de 2021 en Amazon Prime.



Los espectadores se esperaban capítulos no emitidos en ninguna plataforma, pero se encontraron con que los nuevos eran ya viejos. No es la primera serie de Telecinco que se estrena mucho antes en Amazon Prime que en abierto en la cadena, es el mismo caso que con El Pueblo (serie de los mismos creadores).



Pero quizá Mediaset no ha tenido en cuenta que cada vez hay más gente que, si tiene la opción, no espera a que se emitan las series en abierto en una televisión generalista cargada de publicidad y que te retiene despierto hasta la madrugada si quieres ver el capítulo completo, sino que recurre a las plataformas. Eso sí, la respuesta de la audiencia no fue mala, y sus creadores, Alberto y Laura Caballero, han celebrado el 15,5% de share obtenido.





Para muchas personas serán nuevos pero para media España no los capítulo de "La que se avecina" llevan en Amazon Prime Video por lo menos desde hace un año,son ya pescado congelado. pic.twitter.com/6n5e5ioit5 — David (@Davidmanoffire) March 7, 2022

Vaya engañabobos estos de #telecinco , te venden nuevos capítulos de la que se avecina, y llevan un año en Amazon Prime??????? paso de darles audiencia! Que mal lo hacen todo por dios , así les va! #LQSA — Ramon Roch Bcn (@roch_oficial) March 7, 2022

Como es posible que sea el estreno de la nueva temporada de la que se avecina y de primeras es el capítulo 9 de la temporada 12? @_laqueseavecina ???? pic.twitter.com/rb4aFTGlTU — Opinión Deportes (@OpininDeportes3) March 7, 2022

Un capítulo de La Que Se Avecina en Amazon Prime Video: 1h y 25 min.



Un capítulo de La Que Se Avecina en Telecinco: 1 h y 55 min. — Daviid (@daviidpiino02) March 7, 2022

Por supuesto,sobre lo ocurrido. Realmente los capítulos nuevos tardarán en llegar porque se están grabando ahora, y es de suponer que cuando estén listos se emitirán de nuevo antes en Amazon Prime.