Mikel Goñi vuelve a 'El Conquis' tras salir de la cárcel: "Cuando estaba en 'el hotel' no podía ver el programa porque me emocionaba"

El expelotari Mikel Goñi fue la gran sorpresa del debate de 'El Conquistador del Caribe', presentado por Patxi Alonso. El navarro confesó que mientras ha estado en la cárcel no ha querido ver "El Conquis", ya que le venían "muchos recuerdos" y se emocionaba. Quién sabe si el que fuera capitán genio y figura del histórico reality de ETB-2 volverá a serlo, manifestó Alonso.

"El que es grande es grande", le daba la bienvenida David Seco, el lugarteniente de Julian Iantzi en el Caribe. ¿Cómo está Mikel Goñi? "Trabajando un montón, todavía estoy con la pulsera, pero me están facilitando mucho las cosas, así que bueno, vuelta a la realidad", afirmaba el excapitán en el plató. "Si volvieras, nos ibas a enamorar, y yo que te he sufrido..., también te hecho de menos", reconocía Iantzi.

VUELTA A LA REALIDAD

Advirtiendo que está "desentrenado", aunque no le gusta perder "ni a las chapas", comenzó su intervención un sonriente Goñi, que comentó que se encuentra inmerso en el proceso de "regresar a la realidad". "En el hotel, en seis metros cuadrados, se te revuelven las tripas y te viene todo cuando piensas en el programa. He estado tres años como capitán", se sinceraba el de Oronoz-Mugaire, antes de rememorar los mejores momentos y no pocas polémicas que dejó en su paso por el programa.

"Me has dado un abrazo que me has dejado descoyuntado", le advertía Alonso, que incidía en la emoción de revivir mejores tiempos. "Te acuerdas de vivencias, ves amigos, estás en seis metros cuadrados y empiezas a dejar, dejar de ver, y ahora vengo a pelo, no he visto nada (de la actual edición del concurso). Mi hermano me ha estado orientando un sobre personajes y tal, pero vengo a pelo", respondía Goñi.

Sorprendente les resultaba a los conductores del programa que las nuevas generaciones no supieran quién es y quién fue el impetuoso Goñi. Al llegar al plató una joven le saludó sin saber quién era. "Todo ha cambiado mucho, ahora hay nuevas generaciones. Por ejemplo, siempre he sido nulo en redes sociales, y ahora mis sobrinas, mis sobrinos, es todo rollo de WhatsApp, internet... Antes te conocía todo el mundo, en todos los pueblos, por ser pelotari", enfatizaba el baztandarra.

Recordó que cuando fue a El Conquistador sufrió neumonía y legionella. "Por aquel entonces, la legionella no existía en Argentina (el programa se desarrolló en la Patagonia)". "La legionella la pillé por el aire acondicionado del avión y la neumonía me salió a raíz de la legionella. Por suerte, un médico argentino que había estado en un simposio en Navarra se dio cuenta del problema, me metió un chute y me mandó corriendo para casa. Fue un susto bastante grande para todos", recordaba.

TRES AÑOS EN PRISIÓN

El expelotari navarro reapareció públicamente por primera vez a finales de enero desde que ingresara en prisión en verano de 2018. Tras cumplir tres años y dos meses de su condena en la prisión de Zaballa, el baztandarra se pasó por el programa de ETB1 Abiapuntua para sincerarse sobre su paso por la cárcel: "En los momentos malos es cuando se ve quién está a tu lado y yo me he llevado sorpresas positivas".

Durante su estancia en la cárcel, donde "el aterrizaje es complicado", Goñi trabajó tanto en el economato como en la cafetería, ya que se sacó el título de cocinero. "Lo que quiero es llevar una vida tranquila. No hay otra, a lo hecho pecho y fuera", confesaba el de Oronoz-Mugaire, que admite que fue condenado "por no hacer bien las cosas".