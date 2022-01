La decisión del jurado del Benidorm Fest que incendia las redes sociales

Este miércoles se emitía en TVE la primera semifinal del Benidorm Fest, la gala duraba cerca de una hora y media y en ella participaron Varry Brava, Unique, Azúcar Moreno, Tanxugueiras, Blanca Paloma y Chanel.



La semifinal, que estuvo presentada por Máximo Huerta, contó con las actuaciones de Salvador Sobral y el grupo Marlon.



Los cuatro representantes que han sido clasificados competirán este sábado en la final de la que saldrá el candidato para Eurovisión 2022.





POLÉMICA PUNTUACIÓN

INDIGNACIÓN Y ACUSACIONES DE TONGO

He visto capítulos de Stranger Things, más creíbles que las votaciones del jurado del #BenidormFest #ElFestivalQueQuieres

tongo, vivan las gallegas, tanxugueiras. pic.twitter.com/CuMVydtGqt — Nano Jano (@NanoJano1) January 26, 2022

@ policia quiero denunciar un tongo #BenidormFest pic.twitter.com/4ltI5vIjpc — o Carlos Asensio ??? (@Carlos_Asensio) January 26, 2022

El jurado popular deja en ridículo al jurado profesional. Tongo!!! #BenidormFest #Tanxugueiras Vivan las gallegas!!! pic.twitter.com/nBPIhKucDw — Santás (@isantasp) January 26, 2022

El grupo gallego,que no tuvo ningún reparo en asegurar que iba con ellas., Olaia Manero, Aida Tarrío y Sabela Maneiro,y en, 'Terra',s: gallego, euskera, catalán y asturiano, además de castellano.para pasar a la siguiente ronda, con unde ellos.dándole 55 puntos, seguida de Blanca Paloma con 41, Azúcar Morena que sumaba 39, al igual que Varry Brava,y Unique obtenía el último lugar., por su parte, puntuó de la siguiente manera: 30 puntos para Chanel,, 20 para Blanca Paloma, 18 Azúcar Moreno, 15 Varry Brava y 12 Unique.Aunque el jurado demoscópico otorgó más puntos al grupo gallego,de la clasificación para la final, que no se lo esperaban para nada ypresente.Muchos fueronqueo, criticaron queno considerara acomo dignas finalistas, e inclusopor parte del Benidorm Festa las artistas que su actuación no fuera íntegramentede la audiencia,y escaló hasta la segunda posición, por lo que sí podrá actuar en la final el próximo 29 de enero.En la rueda de prensa posterior,al jurado que "abra las miras": ", que puede ser que en la final afinemos un poco mejor y sea mejor la actuación", pedía Sabela., 27 de enero,en la quecompetirán por otros cuatro puestos en la final del sábado.