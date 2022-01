Itziar Ituño, Lisboa en La casa de Papel, desvela cómo se eligió el nombre de su personaje

'La casa de papel' se ha convertido en uno de los mayores fenómenos televisivos de los últimos años y los actores que daban vida a los personajes ya son estrellas a nivel mundial.



El pasado mes de diciembre se estrenaba la última temporada de la ficción en Netflix, pero la serie aún sigue dando para mucho y cada día se descubren nuevos datos acerca de ella.



La última en hablar de su paso por 'La casa de papel' ha sido Itziar Ituño, la intérprete de Lisboa que ha revelado cómo se eligió su nombre tras pasar de ser la inspectora Raquel Murillo a convertirse en una de las atracadoras.







ASÍ SURGIÓ LISBOA

"DEBERÍA HABER ESCOGIDO BILBAO"

y ha contado cómo fue el proceso de elección del nombre de su personaje.Durante su participación en la convención 'Money Heist the Hold up', la actriz, aunque en ese momento aún no lo sabía."Una vez, en una entrevista. Y me pusieron ese nombre, como yo había dicho", contaba Itziar durante su intervención sobre el momento en el que le hicieron la pregunta que marcaría su gran papel dentro de la serie, cuándoSin embargo,para introducir a Ituño dentro de la banda:, decía la intérprete sobre la elección del equipo a cargo del guion de la exitosa ficción.Además, quiso profundizar aún más en el asunto y dio su opinión sobre lo que cree que hubieran hecho con el nombre de su personaje si no fuera por su aportación con el nombre de la ciudad lusa. Según ella,también quiso poner un toque de humor al asunto de los nombres de su personaje ysi hubiera sabido para qué se lo preguntaban: "Luego, dándole vueltas, pensé:", reconocía.