 El detalle del avance de  'La isla de las tentaciones' que desvela el futuro de Darío y Sandra

Esta edición de 'La isla de las tentaciones' no deja de sorprender y tras el reencuentro de Álvaro con su suegra, junto a la que pudo ver las imágenes de las infidelidades que han cometido tanto él como su novia, Rosario, llegaba el turno de que los seguidores del programa pudieran ver por fin la hoguera de confrontación entre Darío y Sandra.



LA HOGUERA DE DARÍO Y SANDRA

Darío reconoce que ha cometido fallos pero tiene claro que no se merece las imágenes que ha visto ¿Piensas como él?



?? Por supuesto

?? Para nada



?? #LaIslaDeLasTentaciones8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/TTDtRpo1QC — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 29, 2021

EL DETALLE SOBRE EL FUTURO DE LA PAREJA

Se va a liar ?? SE VA A LIAR ?? Acabamos por hoy. ¡Gracias a todos por estar ahí una noche más! ?? Esta Nochevieja no lo dudes, CAE EN LA TENTACIÓN ?? ¡Y nos vemos el Lunes en 'El Debate de las Tentaciones'!



?? #LaIslaDeLasTentaciones8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/wqhix7B2K2 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 29, 2021

El de Alicante pidió un encuentro con su novia tras enterarse de que ella había vuelto a serle infiel, esta vez dentro del concurso.Aunque en un principio mucha gente esperaba que se produjera un encuentro tenso y lleno de reproches,mientras expresaban lo que cada uno de ellos sentía en ese momento.en varias ocasiones y por sus infidelidades: "No siempre te he tratado como te mereces, pero creo que tú tampoco lo has hecho conmigo. Muchas veces he mirado por ti y tú también has mirado por ti" decía la concursante. Sin embargo, Darío no estaba de acuerdo con ella en ese punto y consideraba que siempre se había preocupado por su novia: "Creo que sí he mirado por ti. Te he respetado y te he querido" afirmaba.No obstante, a lo largo de la hoguera: "Tengo que reconocer que hay momentos en la relación en los que mi actitud no ha sido la que debería, pero no creo que eso sea un motivo para lo que has hecho" reconocía ante Sandra.Ambos siguieron hablando de su relación y poniendo en común los puntos que cada uno de ellos consideraba que fallaban, así como lo que sentían hacia el otro en esos momentos. Sandra dejó claro su punto de vista:era la conclusión a la que llegaba la murciana tras todo lo ocurrido.al final de la hoguera, amboscon el otro."Estoy muy decepcionado, porque lo he pasado muy mal. No levantaba cabeza y me he sentido utilizado" confesaba Darío, mientras Sandra compartía una reflexión parecida: "estaba muy enamorada de ti y me he decepcionado muchísimo también" admitía.tomada por Darío y Sandra en la hoguera de confrontación: ¿Se quedarán, seguirán juntos, romperán, se irán?.Para saberlo con certeza, los fans del concurso tendrán que esperar a la entrega que se emitirá el próximo lunes,que ha ofrecido 'La isla de las tentaciones'o.En el adelanto se puede ver, por lo que podría haber optado por abandonar el programa tras la última charla con su pareja.En el caso de la hoguera de los chicos, también se han podido ver algunas imágenes y aunquecomo la de Férriz debido a los planos elegidos,, ya que no aparece en ninguno de los primeros planos del avance.de la novena galao, por el contrario, ambos han decidido apostar por su historia, aunque tras lo ocurrido en la hoguera la segunda opción parece poco probable.