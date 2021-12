Kira Miró: "Me encantan los retos, y la vida es el más importante"

Trabaja en todos los medios, cine, televisión y teatro; es una mujer que tiene las ideas muy claras y que no duda en ponerse al frente de una causa que considere justa. En De menos lo ha hecho para da voz a Marta, una mujer que ve cómo su marido no acepta su escalada laboral. Él sufre viendo cómo ella sube y no duda en hacérselo ver a través de ataques psicológicos. Este corto, el cuarto sobre violencia de género que produce Cosmo, está disponible en plataformas digitales tras su estreno en dicho canal el pasado 25 de noviembre. La actriz, además, continúa al pie del cañón con sus colaboraciones en El hormiguero y espera abordar en breve nuevos proyectos de los que, como es habitual, prefiere no hablar hasta que se materialicen.

Acabamos de verla en De menos, un corto que habla de violencia psicológica.

Marta es un personaje de ficción, pero que perfectamente podría ser muy real. Su situación no es imaginaria, sino que existe en muchas mujeres. A ella le empiezan a ir muy bien las cosas en el trabajo, ha sido ascendida, y Andrés, su marido, no lo lleva nada bien. En una cena con amigos los comentarios tensos de él revelan algo que puede resultar muy oscuro.

¿Celos?

Sí, y también se pone de manifiesto que en algunas parejas el hecho de que la mujer suba a nivel profesional no está muy bien aceptado por parte del hombre.

¿Lo ve como un problema muy común?

Pienso que pasa bastante, pero es difícil de detectar desde fuera, e incluso dentro de la propia pareja. Es muy sutil y puede parecer poco agresivo, pero en el fondo no deja de ser una forma de...

¿Violencia?

Sí, exactamente. Puede ser violencia de género, violencia psicológica. A veces no se ven las heridas físicas, pero están las psicológicas, que pueden ser también muy dañinas y hacer que la vida de una mujer se convierta en un infierno. Son heridas muy difíciles de cicatrizar.

Sobre todo porque seguramente la otra parte no se considera ni machista ni maltratador.

Es verdad. Es una forma de devastar, y a veces pasa desapercibida para quien ejerce esa violencia, aunque no siempre. Hay quien es consciente del daño que está infligiendo a su pareja y no está dispuesto a dejar de hacerlo. Pero sí es cierto que hay hombres que no toman conciencia de lo que realmente están haciendo a la persona que supuestamente aman y con la que viven.

¿Qué le llevó a aceptar este personaje?

Me lo ofrecieron y dije que sí inmediatamente. Me atrajo poder dar voz a todas esas personas, mujeres que sufren maltrato psicológico y que son invisibilizadas y pisadas. En este corto no te esperas lo que va a pasar y los dos personajes se transforman. Muchas veces no nos damos cuenta o podemos alardear de ser de cierta manera, y sin querer comportarnos de otra. Este corto sirve para abrirnos esa visión y alertarnos de que todos podemos ser abusivos o atacar a nuestras parejas sin querer.

¿Es difícil ponerse en la piel de Marta?

No. En el fondo, todos podemos haber pasado por una circunstancia parecida sin darnos cuenta, o conocemos a una amiga que ha padecido una situación similar. Como he dicho, estas situaciones de violencia psicológica, y no solo la que hemos mostrado en el corto, están más cerca de lo que nosotros creemos. Unir profesión con intentar emocionar y a la vez dar visibilidad a los problemas que sufre la gente era todo un reto.

Aunque lo que se cuenta en el corto De menos es muy difícil de denunciar de uno u otro modo, ¿no?

Es que nunca sabes dónde están los límites. Muchas veces desde fuera todo se ve muy claro, pero desde dentro es más difícil y no te das cuenta de lo que está pasando.

¿Tiene en estos momentos nuevos trabajos que le ilusionen?

Estoy en el teatro Fígaro con Escape room y empiezo en breve el rodaje de una película en Santo Domingo, además de mi trabajo ya conocido en El hormiguero. Tengo alguna otra historia pendiente, pero habrá que esperar a que todo sea definitivo para confirmarlo. De momento, son proyectos.

Ganó la primera edición de Desafío y declaró que es una mujer a la que le gustaban los retos.

Me encantan todos los que me pongan por delante. Tengo muchos retos, y el más importante de mis retos es la vida. Diría que vivir es el reto más importante que tenemos todos. Me gusta combinar todo tipo de trabajos, ir más allá de la interpretación, y dar lo mejor de mí misma.

¿Cómo se siente en El hormiguero?

Mejor es imposible. Cada quince días tengo un reto en el programa de Pablo Motos y me lo paso muy bien. También voy a decir otra cosa: mi mayor reto es ser feliz.

Sabrá que le llaman la chica de la eterna sonrisa...

¿Sí? ¡Qué bueno! Me gusta mucho. También es cierto que me gusta sonreír. Es que todos queremos buscar momentos de felicidad.

Personal

Edad: 41 años (13 de marzo de 1980).

Lugar de nacimiento: Santa Brígida (Gran Canaria).

Formación: Estudió Interpretación en la escuela de Cristina Rota.

Trayectoria: Su debut se produjo en un espacio dedicado al público más joven: Desesperado Club Social. En cine se estrenó con la película Menos es más. Ha trabajado en distintas series de televisión. Las más importantes para ella han sido Lex y Servir y proteger. También ha estado recientemente en La que se avecina. Es colaboradora desde hace dos años de El hormiguero.