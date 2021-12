Alba Carrillo abandona en directo su programa y les acusa de hacerle una "encerrona"

Tras desvelar por sorpresa la revista Semana unas imágenes de Alba Carrillo con José Antonio Canales Rivera, la modelo se ha convertido este miércoles en una de las personas más perseguidas por los diferentes programas de Telecinco, que querían conocer si lo suyo era una relación o una aventura pasajera.



Carrillo, colaboradora de los dos programas que presenta Sonsoles Ónega en la cadena, ha estado en plató en Ya es mediodía, donde no ha evitado el tema pero no ha querido poner etiquetas a su relación con el extorero. Pero las cosas han sido más tensas en Ya son las ocho, donde ha comparecido a través de una videollamada que ella misma ha decidido finalizar cuando se ha visto acorralada por los demás colaboradores del programa.



En primer lugar, le han mostrado unas declaraciones de Carmen Alcayde en Sálvame en las que afirmaba que le había visto tonteando con Christian Gálvez, justo cuando se ha sabido que el presentador ha terminado una larga relación con Almudena Cid. Un tonteo que ha desmentido Carrillo, asegurando que estaban grabando un programa de bromas que se emitirá en unos días.



Discusión con Gloria Camila

Pero la tensión ha llegado cuando le han enseñadoLos colaboradores le han insistido en si eso dificultaba su relación con Canales Rivera, pero la que realmente le ha sacado de sus casillas ha sidoamila. La hija de José Ortega Cano, torero también, ha insinuado que criticar los toros es "hablar sin conocer", algo que ha enfadado a Carrillo."Sé de toros y por eso precisamente los rechazo. Y la tolerancia es admitir que a los demás no nos tengan que gustar", respondía la ex de Feliciano López."Soy la primera que respeta que a la gente no le gustan los toros, pero igualmente pido respeto a los que sí nos gustan. Para hablar hay que conocer", le replicaba Gloria Camila."Pero es que puedes saber de toros y elegir que no te gustan. No es ignorancia, es que elijo que no me gustan", contraatacaba Carrillo, a quien se le ha agotado la paciencia".No me está gustando el matiz (suponemos que quería decir cariz) que está cogiendo esto, porque no he venido aquí a debatir. Tengo total libertad para que no me gusten los toros y puedo quedar con quien quiera y que sea torero. Y no me tenéis por qué llamar inculta porque si algo me define es que no soy inculta. Hay que conocer las cosas para poder opinar, y opino porque las conozco, como de Rocío Carrasco., añadía.mientras Alba Carrillo se quitaba el auricular diciendo: "Ay, Dios mío de mi vida. ¡Vaya encerrona!".