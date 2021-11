Seis afroamericanas que cambiaron la historia

El canal Odisea estrena mañana sábado a las 22.30 horas la serie documental Cómo es sentirse libre', producida por la cantante Alicia Keys. Un retrato de la vida de seis estrellas afroamericanas que cambiaron la historia. Estas mujeres aprovecharon su fama para cambiar la historia, impulsar el movimiento por los derechos civiles y remodelar la imagen identitaria de la mujer negra en Hollywood

"Mujeres valientes, poderosas, que hicieron añicos los estereotipos, continúan siendo mi fuente de inspiración y aprendizaje", explica Keys. La serie está basada en el libro How It Feels To Be Free: Black Women Entertainers and the Civil Rights Movement, de Ruth Feldstein A través de actuaciones y entrevistas inéditas, veremos cómo transcurrieron las vidas de Lena Horne, cantante, bailarina y actriz; Nina Simone, cantante de jazz, blues y folk; Abbey Lincoln, vocalista de jazz, compositora y actriz; Diahann Carroll, modelo, cantante y actriz ganadora de un Tony; Cicely Tyson, actriz y modelo; y la actriz Pam Grier. Todas ellas figuras clave del movimiento por los derechos civiles.

Participan también iconos afroamericanos actuales como Halle Berry, Samuel L. Jackson y LaTanya Richardson, y cuenta con la colaboración especial de Gail Lumet Buckley, la hija de Lena Horne, quien reflexiona sobre el legado de estas pioneras que siguen inspirando el empoderamiento de la mujer negra en la actualidad.