La dedicatoria del Ondas de Manu Carreño que provocó carcajadas

En los discursos que los premiados realizan al recibir cualquier tipo de galardón lo habitual es acordarse de la familia, de los amigos, de los compañeros que lo han hecho posible, de los que ya no están, de los necesitados, de las injusticias o incluso de la Virgen de Guadalupe.



Manu Carreño, periodista de la Cadena Ser (donde dirige El Larguero) y de Mediaset fue un pasó más allá al recibir el premio Ondas por la cobertura televisiva de la Eurocopa 2020 (que se ha celebrado en este 2021 por la pandemia). Una competición que fue retransmitida por Telecinco y Cuatro y en la que, más allá de los comentarios del incalificable José Antonio Camacho y de Kiko Narváez, llamaron la atención las innumerables ocasiones en las que Carreño y José Antonio Luque promocionaban durante cada partido la película Operación Camarón, producida por Mediaset, para desesperación de los espectadores.





??VÍDEO | El discurso (broma incluida) de Manu Carreño al recoger el premio Ondas https://t.co/r6rmixzKO5 — Cadena SER (@La_SER) November 16, 2021

Pues bien, cuando Carreño subió a recoger el premio que otorga la Cadena Ser, junto a JJ Santos,en una intervención que provocó las carcajadas del público y de numerosos tuiteros. "Sobre todo quiero compartir este premio con Operación Camarón. No sé si la visteis, pero si no la visteis os la recomiendo. Buena película. Sin ella este premio no sería posible", dijo entre risas el comunicador vallisoletano.