Hechos reales y los 'true crime', las nuevas tendencias en televisión

Las historias basadas en hechos reales y los documentales sobre crímenes o true crime son algunas de las principales tendencias del mercado audiovisual internacional que ha observado la consultora GECA, asesora en la adquisición, distribución y producción de contenidos audiovisuales

"Los hechos reales son siempre una buena fuente de inspiración para la ficción. No importa que sean cercanos o lejanos, el saber que es algo que ha ocurrido en la vida real a personajes reales es una llamada de atención a la que los espectadores acuden", apunta el informe Teleformat Live: First look. Temporada 2021-2022.

En ficción destaca el triunfo de las historias reales y, dentro de este tema, las que tienen que ver con los sucesos criminales como Stephen (Reino Unido). Aunque "hay historias interesantes que contar más allá de la crónica negra" como The Billion Dollar Code ( Alemania), Doce (RTP 1 Portugal) o Maid (Estados Unidos). Otra de las principales tendencias observadas es que el 'true crime' se ha convertido en uno de los géneros más populares de los últimos años en las plataformas de streaming, por lo que el volumen de documentales de investigación sobre casos criminales escabrosos no para de crecer.

También están proliferando los dating al estilo de First Dates. A clásicos como Naked Attraction, The Undateables o Married at First Sight se han sumado formatos híbridos como De Dating Quiz (Países Bajos), Ready to Mingle (Reino Unido) o I Like the Way you Move (Reino Unido). Y también los concursos de adivinanzas o 'guessing games', con el éxito de formatos como MaskSinger y I Can See Your Voice, que sigue impulsando estrenos que juegan con el elemento de adivinar.

Dentro de los concursos de talentos, señala la consultora, se están produciendo nuevos giros "para aportar un toque novedoso". "Los formatos tienen que dar alguna vuelta de tuerca que los haga originales", como los estadounidenses Alter Ego y Clash of the Cover Bands o el belga The Box of Talent, que "aportan algunos elementos diferenciadores". En cuanto a la temática, el interés por la ecología y la sostenibilidad propiciado por la pandemia ha hecho que proliferen formatos relacionados con la vida en granjas y entornos rurales.