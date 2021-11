De camarera en 'First Dates' a actuar con Maribel Verdú y Natalia Verbeke

Con tantos cientos de programas emitidos de First Dates, sus caras más visibles acaban haciéndose muy conocidas. No sólo en el caso de su presentador, Carlos Sobera, sino también en el de los camareros y camareras que acompañan a los candidatos al amor antes de la comida. Así, se han vuelto muy populares tanto Lidia Torrent (la hija de Elsa Anka) como el argentino Matías Roure, pero también la rusa Yulia Demoss, que ya dejó el programa para afrontar otros retos.

Nada menos que en 500 ediciones (entre 2016 y 2021) del programa de Cuatro ha participado Demoss, de 32 años, antes de cambiar de rol y participar un día como buscadora del amor (no lo encontró) y decir adiós definitivamente al dating show que le ha permitido despegar en España. Tanto, que ahora comparte rodaje nada menos que con Maribel Verdú y Natalia Verbeke en la serie de TVE Ana Tramel. El juego.

Una progresión que no imaginaba cuando con 18 años, al empezar a cursar Publicidad y Relaciones Públicas en su Moscú natal, tuvo que elegir un idioma para estudiar y no eligió el castellano, sino que se decantó por el italiano por culpa de Eros Ramazotti. La casualidad quiso que ya no quedaran plazas en ese idioma y que eligiera el español, que sumó a los tres idiomas que ya dominaba: ruso, ucraniano e inglés.



9 meses en España que se convierten en años

Sus progresos con el castellano le llevaron un año después a trabajar un verano en España como traductora y monitora de niños rusos que participan en un grupo de acogida. Le gustó el país y decidió trasladarse a Madrid para continuar allí, durante 9 meses, su formación universitaria.

Como pasa muchas veces, los meses se convierten en años, a ella le gustó España, a la productora de First Dates les gustó ella por el dominio de los idiomas y desde entonces se ha convertido en una fija de la pequeña (ya no tan pequeña) pantalla.

Yulia Demoss, entre Matías Roure y Lidia Torrent, los camareros de 'First Dates'. Foto: Instagram (@yuliademoss)

Esta apasionada de los viajes, del deporte y la vida sana, y que también domina las redes sociales, también ha ejercido de modelo, ha grabado varias canciones que espera que en un futuro formen parte de un disco y participó en una reconstrucción de Cuarto Milenio. Pequeños trabajos antes de que recientemente le haya llegado la gran oportunidad, la de ser actriz rodeada de un elenco difícilmente mejorable. Le hicieron una prueba, le llamaron para darle el papel cuando ya lo daba por perdido y ahora es esposa en la ficción de Unax Ugalde en Ana Tramel. El juego. Una progresión más que interesante.