Jaime Lorente: "Aunque tuviera éxito con la música, nunca dejaría de actuar, ya que es una pasión que tengo desde niño"

Actor de fama internacional gracias a su participación como Denver en la serie La Casa de Papel y protagonista absoluto en las dos temporadas de El Cid, Jaime Lorente (Murcia, 1991) da un paso definitivo en su carrera como cantante y autor musical con Saturday, un adelanto del que será su EP de debut discográfico, que llevará por título La noche, donde juega con el pop, el hip hop y la electrónica. Joven de culo inquieto, que ha picado de la danza contemporánea y de la literatura con la edición de un poemario, asegura tener poco en común con su personaje de La Casa de Papel y que nunca dejaría de actuar aunque tuviera mucho éxito en la música, ya que "es una pasión que tengo desde niño", explica.

¿Ahora se pasa a la canción? No será por tener tiempo libre...

—La verdad que no, no tengo mucho tiempo libre; por no decir ninguno (risas). Pero uno encuentra huecos siempre para hacer lo que le gusta.

Actor famoso, picó también algo en la danza, escribió un poemario, ahora se convierte en cantante ... ¿hay algo que se le dé mal?

—Tienes razón, son muchas cosas, pero solo hago las que se me dan bien.

¿Qué papel juega la música en su vida? ¿Le ha acompañado siempre?

—Siempre me ha gustado mucho la música. Además, desde pequeño escribía poesía y he encontrado ahora la forma de divertirme haciendo las dos cosas.

En su caso, hablamos de sonidos urbanos, hip hop, electrónica... Esas parecen sus referencias. ¿Tiene algún artista o grupo favorito?

—Sin duda que son tres de los estilos musicales que más escucho. Hay mucha gente haciendo cosas increíbles, por lo que no sabría quedarme solo con una.

En 'El Cid' colaboró con Natos y Waor, que estos días visitan Bilbao, en el marco de BIME Live. Buena gente ¿no?

—Tuve la suerte de colaborar con unos artistas a los que admiro mucho. Además, ahora son buenos amigos. Estas son cosas que te da la música.

Empezó publicando canciones sueltas, varios singles como 'Corazón', 'Acércate' y 'Mirando al sol', y llega ahora un EP, precedido por el tema 'Saturday'.

—Sí, acaba de salir Saturday, que es la presentación del próximo EP, que llevará el título de La noche.

Parece que será un disco de ambiente lúdico y nocturno. Esa aventura que propone la noche la hemos echado de menos últimamente, ¿verdad?

—Nunca mejor dicho. Como te contaba, se nota en el EP desde el propio título y en él se ven reflejadas muchas de las historias que suceden cuando el sol se pone.

¿Cómo surgió el proyecto? Creo que tiene mucho que ver con su encuentro con el productor Pablo Gareta, que ha trabajado con Natos y Waor o el rapero Toteking. ¿Ese fue el detonante?

—Conocí a Pablo durante la cuarentena y nos hemos entendido más allá de lo laboral. Estamos haciendo esto porque los dos creemos en ello y disfrutamos encerrándonos en el estudio.

La música es un territorio en el que puede liberarse del corsé de los guiones cerrados del cine y las series ¿verdad?

—Lo bueno de la música, al menos como yo la concibo, es que puedo estar en todos los procesos y participar en todas las decisiones. Me deja hacerla mía al 100% y por eso me representa tanto. Lo más importante que me ha dado la música es libertad, para poder ser quien soy en las canciones y decidir hasta el más mínimo detalle durante la creación.

Como cantaba Van Morrison, 'The healing game', un arma sanadora ¿no?

—Me gusta componer, es una de las cosas que más me cura las heridas. Poder ser yo mismo, poder inventarme una historia, poder vaciarme escribiendo lo que tengo dentro, sin ningún tipo de límite.

Creo que las canciones incluirán colaboraciones con artistas conocidos. ¿Se puede contar algo? ¿Y algún colega actor o actriz?

—Habrá sorpresas, pero creo que todavía no me dejan decir nada. Así que todo el mundo atento que pronto empezaremos a desvelar cosas.

¿Hay previsiones de llevar las canciones al directo? ¿De qué manera, con qué formación?

—Vamos a llevar el proyecto a varios festivales y la verdad es que tengo muchas ganas de subirme a un escenario. Aún estamos desarrollando el concepto del directo, pero seguro que vamos a hacer algo muy salvaje.

Imagine que 'La noche' obtiene un gran éxito. ¿Peligraría su carrera de actor?

—No, ya que me gusta poder disfrutar de hacer todas las cosas que me llenan, y actuar es una pasión que tengo desde que soy niño. Creo que pueden convivir ambas a la vez

Hablemos de su faceta de actor. Lo último es el estreno de la última temporada de 'La Casa de Papel'. ¿Siente que el éxito está siendo similar al de las precedentes?

—La serie se ha convertido en un fenómeno mundial que sigue mucha gente, por lo que hay muchas personas esperando a ver cómo acaba. Tranquilidad, ya queda poco.

A finales de año concluye la serie con una segunda fase de capítulos, aunque también lo hizo hace cuatro años. ¿Hay alguna posibilidad de que prosiga? ¿Le gustaría?

—Creo que todo lo bueno tiene que tener un final, que es positivo que la historia cierre aunque sea por un tiempo. Y desde mi prisma personal, me apetece trabajar en otras cosas.

¿Qué tiene en común con Denver? Le debe mucho al personaje...

—También creo que él me debe mucho a mí (risas). La verdad es que no, no tengo mucho en común con el personaje. Bueno, sí, quizás el sentido del amor por los suyos..

