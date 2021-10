Tamara Falcó presenta 'Las recetas de casa de mi madre'

Tras coronarse como ganadora en MasterChef Celebrity en 2019 y obtener recientemente el diploma de Le Cordon Bleu, Tamara Falcó consolida su relación con la cocina materializándola en su libro Las recetas de casa de mi madre, un compendio de recetas que "hablan de historias, personas, y estilos de vida". "Son platos que hemos hecho en casa toda la vida. Cuentan historias con mucha emoción", reveló ayer Tamara Falcó durante la presentación de su libro, que incluye desde recetas españolas a otras filipinas heredadas de su abuela, por quien la marquesa de Griñón se decidió a escribir el recetario, cuyo prólogo ha escrito Isabel Preysler.





'Las recetas de casa de mi madre'.

En Las recetas de casa de mi madre (Espasa), Falcó abraza la cocina "de hogar", esa que trufa "las vivencias en casa" y que es sencilla, alejada de las complicadas elaboraciones de Le Cordon Bleu y en la que reconecta con sus recuerdos. "Son historias que forman parte de mí, no es un libro de recetas al uso sino un relato emocional".

"Mi abuela tenía un recetario que perdió en una de sus mudanzas, me dio muchísima pena porque a mí me encanta la cocina, y pensé que si no las guardaba se iban a perder", contó sobre uno de los motivos por lo que se lanzó a escribir el libro. "A todos nos gusta tener las recetas de nuestra propia casa, las cosas saben distintas". Aunque reconoce que su madre, Isabel Preysler, nunca se ha decantado por la cocina, Falcó matizó que siempre "le ha encantado ser una buena anfitriona y hacer que la gente que iba a comer a casa disfrutase. Intelectuales, políticos, economistas...", desgranó sobre la importancia de la cocina en su vida, así como de la puesta en escena que requiere, a la que en el libro concede especial importancia.

"La puesta en escena es con algunas vajillas de mi casa, aunque mi madre dice que no he elegido las más bonitas", dijo sobre las fotografías y la parte visual del recetario, que considera "muy importante" y que ha sido posible también gracias a su madre. "Nos ha abierto las puertas de su casa más de dieciocho veces", explicó. También su madre fue la encargada de realizar el prólogo del libro. "Me encontré el prólogo hecho. Mi madre me dice que no, pero yo creo que Mario lo ha revisado un poco", bromeó sobre Mario Vargas Llosa, quien confesó a Tamara Falcó "haberle echado un vistazo final".

Recetas filipinas, españolas y también americanas convergen así en distintas secciones bajo un mismo nexo, el de ser platos "muy sencillos y de hogar", que van desde paellas a chipirones y varios tipos de tartas hasta "la receta de una salsa que el diseñador Valentino dio a mi madre en una cena en una servilleta", desgranó.