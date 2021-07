Julian Iantzi: "En vez de presentar y dar zascas, en 'MasterChef' yo seré el concursante y quien reciba zascas"

La gran cita con la gala final de El conquistador tiene las horas contadas. Será mañana y este año la despedida va a ser a lo grande. Antes del Teleberri hay un programa previo en directo que reunirá a concursantes y familiares. Después del informativo se emitirá la prueba final y se conocerá al ganador. Julian Iantzi jura y perjura que no sabe quién es. La grabación tuvo que suspenderse cuando faltaba la última prueba y él no asistió al rodaje. Ha pedido que no le digan quién se ha alzado con el título para sorprenderse al mismo tiempo que los espectadores. Pero su ausencia en Euskal Telebista va ser corta. El día 12 estrena nuevo proyecto, la segunda temporada de Udak dakarrena. Un espacio directo y diario que llevará a los hogares vascos música, moda, gastronomía, deporte y todo lo que se les ocurra. No descansa pero está feliz y en septiembre se le podrá ver, esta vez como concursante, en MasterChef Celebrity, el concurso de TVE del que cuenta poco por exigencias del guion.

Acaba 'El conquistador' y de nuevo en televisión, es un no parar.

—Es lo que me gusta y lo que me apetece hacer. Disfruto haciendo televisión y si tengo la oportunidad, por qué la voy a desaprovechar.

Hablemos de su apuesta de verano, encima es un espacio diario.

—Se llama Udak dakarrena y sí, es un programa diario. El año pasado funcionó muy bien y este año, a repetir. Repetimos en casi todo. Está casi todo el equipo de la edición anterior y el formato apenas cambia. Es un programa fresquito, divertido y un lugar donde la gente que viene lo va a pasar estupendamente. Son charlas amenas. Es un programa en directo, la música va a tener mucha presencia. Hablaremos de gastronomía, de moda... y de mucho más.

¿Gente famosa?

—De todo, conocidos y no conocidos. Habrá gente de todos los ámbitos, del mundo del deporte, de la cultura, de la moda, de la cocina...

Así que nos podemos quedar en el sofá, que Iantzi lo da todo hecho.

—¡Cómo que tranquilamente! Mucho más. Os vais a entretener. Es el típico espacio que lo empiezas a ver y te atrapa, es muy divertido. Es para no perdérselo y todos los días.

Es usted un gran vendedor.

—Ja, ja, ja... Pero no vendo nada que no me guste a mí. El año pasado nos dijeron que a pesar del presentador había gustado mucho.

Le gusta la televisión, ¿pero no cansa hacer tanta y tan seguida?

—No. ¡Cómo me va a cansar un trabajo como el mío! Soy bastante curioso, me gusta el contacto con la gente. Eso es algo que me da la televisión y hago programas muy variados. Me conocen más por unos que por otros, pero estoy muy contento con todo lo que hago. Nunca me aburro. Aunque cada formato sea sota, caballo y rey, cambia la gente, las historias son distintas y siempre busco un punto de novedad. Solo me aburro con un tipo de trabajo, uno de ocho horas haciendo todos los días exactamente lo mismo.

Cuénteme algo de 'MasterChef'.

—Sabes que no puedo hablar de lo que pasa en las grabaciones. Todo se lleva en secreto y es lógico, no se puede quitar el misterio a ningún programa.

Algo seguro que puede contar.

—Que estoy en el programa, eso te lo puedo decir.

Muy gracioso, eso ya lo ha dicho TVE.

—Se emitirá a partir de septiembre, me dirás que eso también lo sabes. Es una experiencia muy intensa y en la que paso al otro lado...

¿Al lado oscuro?

—Ja, ja, ja... Ya lo verás. Hasta ahora yo era el presentador y en El conquistador estaban los concursantes. Ahora el concursante soy yo. Así que en vez de presentar y dar zascas, voy a ser concursante y aspirante y yo voy a recibir zascas.

Algunos se sentirán compensados.

—Eso también. Ya me han dicho que si recibo la mitad de zascas que he dado, la gente contenta. ¿Qué te parece?

¿Emocionante?

—De ver sí, de estar allí no sé si tanto. Veremos a partir de septiembre.

¿Cocina usted bien?

—No cuento más. A pasar el verano viendo Udak dakarrena y luego en septiembre ya os engancháis a MasterChef si queréis.

Y se acaba 'El conquistador'.

—Mañana es la prueba final. Hay un previo antes del Teleberri. Van a estar allí los protagonistas, los familiares, va a ser un evento espectacular. Después del Eguraldia será la gala final y conoceremos quién es el nuevo conquistador o conquistadora. El miércoles será la gala final para elegir al favorito del público.

Como usted sí sabe quién ha ganado...

—Alto, alto... Es que no lo sé. La prueba final se suspendió por el tema covid. Quedó por grabar la última prueba. Por seguridad nos vinimos a casa. Se grabó después, pero yo no estuve. Además les he dicho: "En el guion quitad el nombre del ganador, quiero enterarme allí, con el resto de la gente. Quiero ser uno más del público".

Lleva muchas ediciones y supongo que está curado de espantos y sorpresas.

—Pues no, cada edición es única y tiene lo suyo. Me ha sorprendido ésta, sobre todo por su dureza.

Siempre dice que es duro 'El conquistador'.

—Es verdad. Te dices: "Esto no puede ir a peor". Pero parece que siempre se le puede dar una vuelta de tuerca. Ha habido muchas sorpresas para los concursantes y les hemos pillado muchas veces con el pie cambiado. La edición ha sido complicada por el protocolo covid, nos ha limitado en muchas cosas. Eso nos ha obligado a meter ingredientes diferentes para generar expectación. Vistos los resultados, creo que lo hemos conseguido.

¿Se planteó no hacer el 'reality' por la pandemia?

—Eso te lo puede decir la gente de la productora, yo soy el presentador. Pienso que en la mente de todos estaba hacerlo. Pero había que hacerlo en condiciones y con seguridad. Supongo que mirarían los pros y los contras, al final se hizo. Estábamos muy controlados. Se gestionó de una manera correcta y no ha habido ninguna consecuencia.

¿Pensando en la siguiente edición?

—Los casting ya están anunciados para el día 12. Se abre la edición número 18. A ver qué pasa, a ver dónde y a ver cómo. Es todo un misterio, pero esa es la magia de un programa como éste.

Y quién le iba a decir a usted que iba ser tantos años el presentador de un programa como éste.

—Ja, ja, ja... Algo habré hecho bien. Todo seguro que no, pero algo sí. Pero dime tú, no solo a nivel de Euskadi, a nivel del Estado, quién va a cumplir 18 años en la tele y ha conseguido sus mejores datos de audiencia en el número 17. Contando también que las anteriores ediciones fueron muy bien. Ha sido, es, una experiencia increíble.

Y sigue apuntándose...

—Por supuesto. Lo tiene todo: aventura, emoción, sorpresas cada año. El conquistador es parte de mi ADN y parte de los espectadores y de los concursantes que han pasado por él.

Se va a jubilar siendo...

—...el presentador de El conquistador. Dime dónde tengo que firmar y lo hago ahora mismo. Yo encantado. Ya me jubilaría yo a gusto con este programa. Vas allí un mesecito, trabajas, en emisión son seis meses; cunde mucho.

Le veo feliz.

—Sí. Es un trabajo muy intenso durante un mes pero después te deja tiempo para otras cosas. Por eso el mundo de la televisión no es monótono para mí, porque no estoy mucho tiempo haciendo una cosa. Siempre estoy cambiando, me va la marcha, me va la aventura, me gusta el formato. Me gusta que me aprieten y no me da tiempo a aburrirme.

¿Y el mal genio?

—Ja, ja, ja... Leyenda urbana. Solo digo una cosa: si me buscan, me encuentran. Pero yo estoy muy bien. Me he divertido mucho todo el tiempo que llevo haciendo televisión. Me gustan muchos formatos. Me ofrecen cosas, las analizo y si veo que me voy a sentir cómodo, las acepto.

Como 'MasterChef', ¿no?

—No insistas, no te voy a decir una palabra más sobre ese programa. Es que no puedo.

