Onda Vasca renueva su web con un aumento de interactividad y velocidad

Onda Vasca, emisora del Grupo Noticias, tiene desde ayer nueva web. Su director, Ángel López, no disimula su emoción: "He visto una mejora brutal en el aspecto, en la velocidad y en la interactividad: es un rejuvenecimiento total. Teníamos una web que básicamente se había construido como un depósito de contenidos sonoros, era como un archivo, una forma de ofrecer a los oyentes lo más interesante de los contenidos de audio. Lo que hemos presentado ahora es un portal multimedia en el que hay información, texto escrito, fotografías, vídeos, streamings, enlaces a redes sociales... ése es el gran salto y la puesta al día con las nuevas demandas, sobre todo del público más joven".

Andrea Abásolo, responsable multiplataforma y gestora de la home (portada) muestra idéntico entusiasmo: "Ha cambiado como de la noche al día. De tener una web muy básica, difícil de intuir dónde encontrar una entrevista o una sección, que no daba muchas opciones para subir cosas curiosas... ahora es más rápida, más interactiva, más visual y también limpia, bonita, muy ordenada. Está hecha para el móvil: entras y la ves impoluta, clara, se escucha perfectamente el directo y mientras tanto se puede navegar por la web. Además nosotros tenemos desconexiones territoriales. Dependiendo de dónde esté el usuario, la web localiza la ubicación y si está en Gipuzkoa escucha la emisión de ese territorio. Pero también tiene la opción de cambiar y escuchar la de Bizkaia". Ha hecho cursos intensivos varios meses para aprender las novedades como alumna y después ha sido profesora de sus compañeros, a los que ha trasladado "por capítulos" lo que ha aprendido.

Ángel López también encuentra decisiva "la apuesta por la versión móvil. El teléfono móvil se ha convertido en un accesorio imprescindible y toda nuestra vida pasa por él: el ocio, el negocio, la comunicación... y, evidentemente, la información. Hemos intentado adaptarnos a las nuevas maneras de consumir información y entretenimiento. Creo que Onda Vasca está bien posicionada", asegura. En el escaso tiempo transcurrido, "hemos percibido una muy buena valoración de nuestros oyentes: destacan la renovación, que tiene nuevas secciones muy marcadas, la imagen está cuidada, el color corporativo aparece permanentemente tuneando toda la arquitectura de la web, la visualización es óptima, la velocidad de navegación es rápida y dinámica, es intuitiva y sencilla... Se ha tenido en cuenta que los momentos para informarnos en el móvil no suelen ser los más cómodos y se ha intentado que se ejecute rápido, que sea un producto atractivo y que no decepcione. La primera fase de un buen aterrizaje está conseguida. Ahora hay que consolidar el proyecto". En su opinión, "otro elemento determinante es ofrecer contenidos exclusivos solo para la web, que sólo encontrarán los que la visiten, desde vídeos de los making off de algunas entrevistas, de los programas especiales, análisis politicos o deportivos, concursos... Vamos a ver qué tipo de público nos busca como medio online que ofrece otro tipo de entretenimiento sin perder el rigor y la información que son el sustrato fundamental de un medio".

Ángel López es optimista sobre el proceso de transición que atraviesan todos los medios: "Cada uno está viviendo la era de la digitalización como puede, como sabe y como intuye, pero yo veo más oportunidades que riesgos en el cambio. A todos nos está costando encontrar el equilibrio y los periodistas tenemos mucho recelo. Van a chocar los hábitos con el negocio, es una de las grandes preocupaciones, cómo monetizar el cambio digital. Cómo dar el salto que demanda la población y que no haya un gran peaje económico". Frente al avasallamiento de la globalización, resalta que "el hiperlocalismo es una buena oportunidad: saber qué medio me va a dar todos los detalles de algo que ha sucedido en mi barrio y cuáles no. Los medios cercanos, hiperlocales, probablemente le destinen un tiempo y por ahí viene a veces el enganche. Saber que para determinados momentos los de casa son los que van a darte la información más precisa: ahí tenemos oportunidades".

Andrea Abásolo, una millennial que no hace mucho que terminó Periodismo, reflexiona sobre lo rápido que ha ido y sigue yendo el mundo digital: "Tenemos que estar siempre pendientes de adaptarnos y es lo que nos absorbe ahora, que los usuarios de Onda Vasca estén siempre conectados y a la última, con toda la actualidad y sobre todo con nuestros contenidos". Su trayectoria había transcurrido en Informativos, pero no escatima elogios a la web: permite contar las cosas de otra manera, hacer vídeos creativos, montarlo de otra manera... damos mucha más importancia a lo audiovisual". Mientras estudiaba, su vocación era la radio pero ha añadido la especialidad digital y no se imaginaba que le iba a resultar tan satisfactoria. Al fin y al cabo también es información y necesita los mismos criterios.

