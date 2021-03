De la Morena anuncia su retirada de la radio tras su reciente paternidad

José Ramón de la Morena, director y presentador de El Transistor en Onda Cero, ha anunciado que dejará la radio a final de temporada tras cuarenta años en antena para emprender nuevos proyectos vitales, ya que ahora tiene "otras prioridades" que atender, dijo en referencia a su reciente paternidad.

El comunicador explicó que tenía que haber dado una respuesta a la emisora del grupo Atresmedia, que le había ofrecido renovar por dos años en diciembre, mes en el que tenía preocupaciones personales "más profundas y elevadas". "Aquellos problemas de diciembre se han resuelto, he tenido un hijo que ha venido al mundo sano y no quiero repetir errores pasados que ahora no tendrían ninguna justificación y que cometí por esas ganas que yo convertía en una obligación continua de querer estar en la élite, que es muy cara y cuesta más de lo que vale, porque te quita cosas que no puedes recuperar", añadió De la Morena.

"La vida me ha hecho este guiño –continuó–, poder recuperar estas cosas que en su día dejé escapar, y esta vez no tendría excusas ni motivos para no poder vivirlas ni disfrutarlas", dijo.

También expresó su deseo de cumplir "otro sueño" recuperando los momentos perdidos y siendo "dueño" de su tiempo, si bien advirtió que no deja de ser periodista, "que es como ser torero o pintor y no lo dejas nunca, la pasión de la radio te mueres con ella".