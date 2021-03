Gorka Otxoa: "Soy un absoluto afortunado y privilegiado en estos tiempos"

El actor donostiarra Gorka Otxoa se siente un "absoluto afortunado" de poder encadenar y compaginar proyectos en estos tiempos de grave crisis sanitaria, social y económica en los que la covid-19 ha golpeado con dureza al sector cultural.

Rueda en Vigo para Amazon Prime la serie 'Un asunto privado', junto a Jean Reno, Ángela Molina, Tito Valverde, Álex García, Pablo Molinero, entre otros, y en el puente de San José ha hecho un pequeño paréntesis para representar en Donostia (19 y 20 de marzo) y Tudela (hoy) la obra de teatro 'La coartada'.

"Me siento un absoluto afortunado y privilegiado en estos tiempos. Esta semana leía unas cifras de paro y de no ingresos de los actores en el último año que son absolutamente dantescas y muy preocupantes", lamenta Otxoa en una entrevista con Efe, minutos antes de coger un vuelo que le lleva de vuelta a casa para, durante tres días, meterse en la piel del amigo de Ana, la protagonista de 'La Coartada', a la que da vida María Castro.

Otra vez comparte escenario con la actriz gallega después de haber coincidido en 'Juntos', el último proyecto teatral de ambos. "Llevamos tres obras, estas dos seguidas, y 'La ratonera', en la que nos conocimos hace muchos años. Además, hemos hecho una serie juntos ('Vive cantando'), nos falta una peli", asegura el actor que no duda en piropear a su compañera. "Es una gozada, nos conocemos y entendemos tan bien, es un regalazo trabajar con ella".





Personaje cañero



En esta ocasión, Otxoa interpreta al mejor amigo de la protagonista, a la que debe ayudar a prepararse para testificar en la que sin duda será la declaración más importante de su vida. "Es un personaje muy duro, muy cañero, muy exigente, con un carácter casi militar, porque de la coartada de ella dependerá no solo la custodia de su hija, también su propia libertad", explica el actor que, no obstante, añade que "también hay momentos más tiernos".

En definitiva, "un personaje alejado de mi persona, lo cual como actor es muy interesante", reconoce el donostiarra, que encarnará este papel durante bastante tiempo, ya que la obra, pese a la incertidumbre de la covid, estará de gira, como mínimo, hasta mediados de 2022.

"Va a ser una gira muy extensa, siguen saliendo representaciones y todavía quedan por salir. A mediados de abril del próximo año entraremos en Madrid, donde estaremos un par de meses, y la idea es seguir después", adelanta.

'La coartada' se estrenó en Ermua en febrero y "los que han tenido oportunidad de verla la han calificado como un espectáculo teatral en mayúsculas", confiesa Otxoa, que añade que "la obra en sí es un viajazo, un thriller psicológico, con una historia dramática de pareja también. Hay muchos giros, muchas sorpresas y el espectador va a disfrutar".

Las dos interpretaciones en las que anda inmerso se alejan de la comedia, aunque, como él mismo señala, no es que huya de este género, sino que "me llegan proyectos interesantes que no son de comedia. Hago lo que toque, me gusta hacer de todo, cosas diferentes, todo lo que sea salir de la zona de confort como actor resulta interesante. La serie 'Un asunto privado' es un proyectazo, una superproducción y está resultando una gozada", declara.

Otxoa no para de encadenar proyectos y hasta en plena cuarentena trabajó desde casa, "con un proyecto muy divertido en el que tuvimos que poner la cámara y sacar el pequeño director que todos los actores llevamos dentro", rememora sobre 'Diarios de la cuarentena' de TVE.

Después, en verano terminó el rodaje de la primera temporada de la serie 'Paraíso' para Movistar, y en mayo, cuando acabe 'Un asunto privado', se embarcará ya en la filmación de la segunda temporada.