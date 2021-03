Las series turcas compiten por el 'prime time' en las cadenas televisivas

Escena de la serie 'Love is in the air', a la que está enganchado un ejército de seguidores.

Escena de la serie 'Love is in the air', a la que está enganchado un ejército de seguidores. Telecinco

Las series turcas siguen compitiendo por hacer saltar las audiencias en las principales cadenas televisivas. Mediaset, que hasta ahora había apostado por este tipo de contenido solo en la parrilla de Divinity, decidió imitar la estrategia de Antena 3 con el lanzamiento de Love is in the air en su cadena principal. Pero no ha conseguido arrebatarle el reinado a Mujer, que continúa sumando nuevas victorias para Antena 3. La ficción turca sube esta misma semana 8 décimas, que le valen para seguir distanciada de su competidora de Telecinco y para firmar, por encima de todo, su mejor registro.

Protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, Love is in the air comenzó a emitirse en Telecinco tres días a la semana, pero en la actualidad solo se emite los martes y los miércoles. La serie turca tiene un auténtico ejército de fans enganchados a la historia de amor de Eda y Serkan, ya sea en su emisión en Telecinco, Divinity o la plataforma Mitele. Además, es el contenido más demandado de las webs de Mediaset sólo superado por La Isla de las Tentaciones, y uno de los que más repercusión tiene en redes sociales.

En España la siguen un millón y medio de personas solo en Telecinco y más de 45 países se han hecho con los derechos de esta ficción.

'mujer', audiencia apabullante



Mujer es el gran éxito de Atresmedia, con cifras de audiencia apabullantes desde que comenzó a emitirse el pasado mes de julio. La serie es una adaptación de una ficción japonesa titulada Woman: My life for my children que ya tuvo mucho éxito en el país nipón, y un auténtico fenómeno en todos los países que se ha emitido. La producción supera cada vez que se emite en Antena 3 los dos millones de espectadores, emitiéndose varios días a la semana (hasta cuatro consecutivos, todo un récord). Ni el fútbol afecta a su audiencia.





'Mujer', la reina de las producciones turcas. Foto: Atresmedia

La cadena ha sabido ver el tirón de este tipo de formatos que hasta ahora habían pasado más o menos desapercibidos en canales secundarios. El argumento de Mujer es todo un dramón: la protagonista es Bahar, una joven madre que se queda viuda y debe criar con penurias económicas y de salud a sus dos hijos.

¿Y hasta cuándo está prevista su emisión? Si Antena 3 continúa con esta estrategia de programación, el final de la serie turca podría ser en verano. El último capítulo llegaría por tanto en la primera semana de junio, siempre y cuando se emitan dos a la semana. De producirse cambios y solo emitirse un capítulo semanal, la extensión de la serie podría ser mayor.

'Mi hija' le sigue los pasos



Otra de las series turcas que están pegando también fuerte es Mi hija, que emite Antena 3 la noche de los domingos. La ficción otomana sigue creciéndose con nuevo récord, consiguiendo su máximo histórico tanto en cuota (20.7%) como en número de espectadores (2.891.000), acercándose cada vez más a los 3 millones.

La producción, que se estrenó en Turquía entre 2018 y 2019, cuenta con una única temporada de 34 episodios. Cada capítulo dura aproximadamente 120 minutos. Sin embargo, Antena 3 ha adquirido una edición internacional que divide la serie en 92 entregas de menor metraje. Así que queda serie para todo el año.

¿Pero cuál es el motivo del éxito de las producciones turcas? En opinión de la experta en distribución audiovisual Judith Clares, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la primera razón es que "su contenido es universal". "Hablan de familia, amor, trabajo, del día a día. Tienen ese punto de culebrón cercano a la telenovela latinoamericana. Pero son más contemporáneas, cercanas, europeas", cuenta a Efe.

Relatos básicos repetidos una y mil veces que son la elección de muchos. "Pensamos que lo simple no gusta, pero hay muchas personas a las que les gustan las historias sencillas" y mucha gente que, pese al auge de las plataformas, "todavía quiere ver aquello que le programan".

"Nos encontramos en un momento en que el boom del contenido audiovisual es enorme. Nos fijamos todos en las plataformas porque es la novedad y tienen catálogos inmensos de contenido, pero nos olvidamos que hay mucho público todavía en la televisión generalista", agrega.

Público que quiere ver cosas diferentes y las series turcas por el momento lo son, gracias a ese "exotismo añadido" que, añade Suster, es otra de las razones por las que el público las elige.