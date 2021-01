'Got talent' llega a la sexta temporada en Telecinco

Got talent España vuelve hoy a Telecinco con una sexta temporada, compuesta por 15 galas, que se presenta como "la más compleja" y la "más esperada", según explicó Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España. El programa volverá a contar con Santi Millán como maestro de ceremonias y Edurne, Risto Mejide, Dani Martínez y Paz Padilla como miembros del jurado.

Una sexta edición "diferente" y "especial", como coincidieron en resaltar los miembros del jurado, a causa de la crisis del covid-19, que ha provocado que tanto el casting como las grabaciones del propio programa se llevaran a cabo de manera distinta a anteriores temporadas. "Ha sido la edición más compleja que hemos producido y realizado, pero la más esperada", comentó Manuel Villanueva. El casting se realizó de manera telemática y "abarcó a casi 300 personas", mientras que la grabación del programa se tuvo que realizar, en plena pandemia, bajo estrictas medidas de seguridad y, por primera vez, en dos teatros diferentes, el Teatro Coliseum y el Teatro López de Vega.

Risto destacó que el programa es, "sin duda, el mejor espectáculo de la televisión en estos momentos": "Es increíble que haya talento de este nivel en tantas categorías", remarcó. Paz Padilla, ausente en gran parte de las galas por el fallecimiento de su marido, Antonio Vidal, habló de su incorporación al programa en la recta final de las grabaciones: "Llegué a mitad de temporada por circunstancias personales y estoy muy agradecida porque mis jefes me guardaron el espacio y no buscaron sustituto. Me dijeron que me tomara el tiempo que quisiera".

Sobre lo visto en el escenario en la sexta edición, Santi Millán comentó que "hay procesos creativos que más o menos ves por dónde van, pero hay otros que dan como resultado cosas que nunca se han visto antes. Hay gente que canta, baila o ejecuta acrobacias con técnicas impresionantes y eso está muy bien, pero luego hay artistas que tienen algo que no sabes de dónde sale y es lo que me flipa. Hemos visto cosas muy espectaculares y muy particulares también". Por su parte, Dani Martínez añadió que "al talento no te acostumbras, siempre te sorprende más, te alucina más; siempre aparecen cosas que no esperabas, una actuación que te hace levantarte de la silla. Con pandemia o sin ella, Got Talent siempre acaba sorprendiendo". En la misma línea Edurne recalcó que "es increíble que en una sexta temporada siga habiendo tanto talento y que siga viendo actuaciones que me han sorprendido muchísimo", mientras que Paz Padilla explicó que a ella el talento siempre le sorprende, "el talento es una expansión de la conciencia. Como yo no he estado en las Audiciones, he vivido la última etapa del programa con mucha intensidad. Para mí es el programa más completo, yo he nacido para esto".

Un espectacular efecto dominó para batir un récord Guinness, un impresionante número con drones, un reto para resolver cuatro cubos de Rubik sumergida en un tanque de agua, motos en el escenario, cuchillos volando, acrobacias , música, danza, magia€ todo esto y más sobre el escenario en la sexta temporada.

prevención

Dos teatros

coliseum y lope de vega. Además del Teatro Coliseum, en el que se grabaron las galas, se alquiló otro en la Gran Vía madrileña, el Lope de Vega, para repartir en dos grandes espacios las actividades, garantizar la distancia social entre concursantes mientras esperan su actuación y desarrollar con seguridad la producción y realización.