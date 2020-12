Raphael se defiende ante las críticas a su concierto

Tras la deriva de declaraciones a favor y en contra que han generado los macroconciertos que Raphael realizaba este fin de semana en el WiZin Center de Madrid, el artista defendía ayer su compromiso para recuperar la música en directo, destacando que han trabajado "muy duro" para ofrecer un concierto con las "más estrictas medidas de seguridad, prevención y cumpliendo la normativa vigente".

"Hemos trabajado muy duro para ofrecer un concierto con las más estrictas medidas de seguridad, prevención y, por supuesto, cumpliendo la normativa vigente. Entre todos, hemos aportado nuestro granito de arena a la causa", señalaba ayer el artista en un comunicado, difundido a través de sus redes sociales, después de las críticas que han recibido los conciertos. "Escribo estas líneas para daros las gracias por el inmenso apoyo recibido durante este fin de semana; no solo a mis conciertos, si no a la cultura segura, en jaque mate desde la pandemia", apuntó.

Raphael lamentaba que la crisis sanitaria por el covid-19 está provocando meses "más que difíciles" para todos, incluido el sector cultural. "Por ello, en la medida de lo posible, quise comprometerme para recuperar la música en directo", declaraba en su comunicado.

El artista hacía hincapié en que se siente "muy agradecido" especialmente con el público y desea un reencuentro "pronto" con el "mismo sentido de responsabilidad" demostrado hasta la fecha.

Según la promotora del cantante anuncia que Raphael actuará el 11 de diciembre de 2021 en el Palau Sant Jordi (Barcelona), con capacidad para 18.000 espectadores pero solo se han puesto a la venta 4.000 entradas de momento, señalan.

Lo cierto es que entre las muchas voces críticas que se han levantado por este evento, está la del ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien declaraba: "Me ha disgustado un poco. Cumplía con el aforo pero no son los tiempos, se debe ir muy alerta en actos tan masivos", aseguró el ministro. "Se debe extremar la prudencia estos días", insistió, y reiteró que "no es bueno tanta gente de golpe en un concierto". Así respondió Illa tras las declaraciones del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, defendiendo que se cumplían con las medidas de seguridad establecidas.