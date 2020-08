Netflix modifica el cartel de una película tras recibir críticas por sexualizar a niñas

Netflix ha actualizado las imágenes del cartel de la película 'Cuties' (que en España llevará el título de 'Guapis') y ha pedido disculpas tras las críticas recibidas por sexualizar a las niñas protagonistas de la cinta.





We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We've now updated the pictures and description.