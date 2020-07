Muere el marido de Paz Padilla, Antonio Juan Vidal

Antonio Juan Vidal, marido de Paz Padilla, ha fallecido este sábado a los 53 años a causa del tumor cerebral que padecía desde hace tiempo.



El abogado no ha podido superar la enfermedad que le diagnosticaron en 2019 y ha fallecido esta pasada noche. Este es el motivo por el que Paz Padilla no estará en las primeras audiciones de Got Talent y no ha podido presentar Sálvame de forma habitual.



Esta pérdida se une además a la muerte de la madre de Padilla, que falleció hace tan solo unos meses.



Tras conocerse la noticia las redes sociales se han volcado con la presentadora y humorista, mostrándole su apoyo.





Nuestro más sentido pésame a nuestra compañera Paz Padilla y a toda su familia por la pérdida de su marido, Antonio. Toda nuestra fuerza y cariño en estos momentos tan duros ?? pic.twitter.com/bXSNIgmAnt — Lecturas (@Lecturas) July 19, 2020