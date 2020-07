Nicola Peltz, la actriz que le ha robado el corazón a un Beckham

los ángeles – La actriz Nicola Peltz ha llamado la atención de los periodistas esta semana y no solo por sus atuendos a la moda, sino por su apasionada relación y compromiso con Brooklyn Beckham, el hijo de Victoria y David. Sin embargo, su carrera es más larga que la relación con su prometido.

Peltz nació el 9 de enero de 1995 en el condado de Westchester en Nueva York y es hija del multimillonario australiano Nelson Peltz y de la modelo Claudia Heffner. Su carrera como actriz comenzó cuando tenía 11 años con un papel secundario en Deck the Halls (2006) al lado de Danny De Vito, Matthew Broderick y Kristin Davis, aunque en algunas entrevistas llegó a decir que no le interesaba este mundo pues quería dedicarse al hockey sobre hielo. La idea le duró poco y, además de seguir los pasos de su madre en las pasarelas, tras su debut en la pantalla le siguieron pequeñas actuaciones en Asesinato justo (2008) y Harold (2008), y obtuvo su primer papel protagonista con The Last Airbender (2007).

Fue su incursión en la televisión con la serie Bates Motel en 2013 con la que comenzó a ganar gran popularidad con su papel de Bradley Martin, uno de los personajes principales de la precuela inspirada en la historia de Hitchcock Psicosis (1960). Le siguieron dos papeles de gran importancia, el más relevante fue el que la convertiría en una chica transformer con su interpretación de Tessa Yeager en Transformers 4: La era de la extinción (2014) así como su participación en Affluenza (2014).

moda La también modelo se ha ganado el respeto de sus seguidores y del medio del espectáculo por su evidente amor a la moda que demuestra con atinados looks y atrevidos atuendos en cada aparición pública. Durante la gira de promoción de la cuarta entrega de Transformers, impactó en cada alfombra roja que pisó, con diseños de altas firmas como Balenciaga, Christian Dior o Saint Laurent, entre otros, situación que le dio las mejores críticas en revistas y programas dedicados a la moda. Actualmente es una de las referencias juveniles de la moda, con su estilo nostálgico y noventero.

Recientemente, la ex Spice Girl Victoria Beckham anunció en sus redes sociales: "¡La noticia más emocionante! ¡No podríamos estar más felices de que Brooklyn y Nicola se vayan a casar! Les deseo todo el amor y una vida llena de felicidad". Así fue como el mundo se enteró del compromiso, sin embargo fue en noviembre de 2019 cuando Nicola y Brooklyn llamaron la atención por su supuesta relación de pareja.