Susi Caramelo: "He aprendido a tomarme la vida con humor"

¿Nació así de descarada?

- Qué va, yo era una niña muy tímida y tenía muchas vergüenzas.

Pues las ha perdido todas.

- Ja, ja, ja€ Pues sí. Ahora me estoy tomando la revancha y librándome de toda la timidez. ¿Qué te parece?

A veces parece muy desvergonzada, pero siempre divertida.

- He aprendido a tomarme la vida con sentido del humor. ¿Me deja un novio? Pues no pasa nada, a seguir, seguro que hay muchos hombres por el camino.

¡Qué positiva!

- Y qué remedio te queda. Si alguien no quiere estar contigo, pues que se vaya, que le vaya bien y que encuentre a su media naranja.

¿Es así de amable siempre con sus ex?

- ¿Y qué se supone que debo hacer?

¿Odiarles? Gritar, comer chocolate, lamentarse€ Puede ser un alivio

- No es mi estilo. Soy realista. No te quieren, que se vayan.

¿Le han dejado recientemente?

- Sí, durante el confinamiento. Fíjate qué plan, empiezas una relación con alguien, llega la cuarentena y se acaba la magia del principio.

Siempre le quedará Caramelo, su nuevo programa en Movistar+.

- Una maravilla. Cuando toda esta situación comenzó estábamos preparándolo y todo se paró. En la cadena me dijeron que no me preocupara, que lo retomaríamos.

¿Tuvo dudas?

- Bueno. Me decían que seguiría adelante cuando todo pasara, pero es que nadie sabía cuándo iba a terminar. Yo estaba que me subía por las paredes, encerrada en mi piso de 25 metros cuadros y con el perro, que era lo mejor: me sacaba a la calle.