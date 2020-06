La serie diaria de La 1 'Mercado Central' retoma las grabaciones

– Mercado Central ha vuelto al set de rodaje y lo ha hecho con todas las medidas de seguridad que requiere la nueva situación debido al coronavirus: supresión de escenas, reducción de número de actores por secuencia e incluso cambios de guion para que no aparezcan niños ni gestos muy cariñosos entre los personajes. Rodada en Boadilla del Monte en tres platós de 1.200 metros cuadrados, la serie producida por RTVE en colaboración con Diagonal TV ha realizado pruebas PCR y test serológicos a todas las personas que están en el set, que están obligadas a llevar mascarillas/pantallas hasta el momento de decir "Acción". Los actores, además, llevan al set su kit EPI.

El equipo de la ficción ha suprimido las escenas de exteriores, reducido al máximo el número de personajes por secuencia y eliminado de guion las escenas con niños y las más íntimas, que requieren mayor cercanía entre los protagonistas. La ampliación del número de camerinos para que cada actor tenga uno, el aumento de los equipos de limpieza, la instalación de mamparas de protección en los departamentos de maquillaje y peluquería, la toma de temperatura a todas las personas que entran en el recinto del plató y el fomento del teletrabajo han sido otras medidas adoptadas. La reanudación del rodaje coincide con la incorporación de dos nuevos actores: Guadalupe Sancho en el papel de Ágata, una atractiva mujer de oscuro pasado que vendrá a complicar la vida a Elías; y David Lorente como Alberto, un hombre entusiasta que compagina su trabajo en la cervecería con su labor en centros sociales para adolescentes. Su llegada dará luz al corazón de Rosa.

jóvenes Abel Rodríguez, que da vida a David, un chico con síndrome de Asperger; y Cloe Seró, que interpreta a Noa, son dos de los protagonistas más jóvenes de esta serie.

Pulseras rojas fue el "pistoletazo de salida" de una precoz carrera de la que hoy "disfruta", con 19 años y dentro del elenco principal de Mercado Central, Abel Rodríguez, que ve su futuro ligado al universo cinematográfico: "Delante o detrás de las cámaras, este es mi mundo", dice a Efe. "Intentas vivir el momento", son las reposadas palabras de un actor que habla de su experiencia en la interpretación con el aplomo de un artista que lleva toda la vida ante las cámaras. En cierto modo, así es. El punto de inflexión fue Pulseras rojas –a la que se unió en la segunda temporada–, una serie en la que un grupo de jóvenes hospitalizados demostraba cómo la amistad y las ganas de vivir son capaces de combatir cualquier enfermedad. "Fue mi primer proyecto profesional. Sinceramente, fue un poco inesperado porque no imaginaba estar actuando con 11 años. Podría decirse que fue el pistoletazo de salida", señala el actor, que reflexiona sobre el mundo de la interpretación con un interesante símil: "Esto es como una escalera, yo voy escalón a escalón y siempre que surge la oportunidad de actuar la aprovecho al máximo". Rodríguez reconoce que el reto de David supera cualquier otro anterior. "Es la primera vez que interpreto un papel tan complejo porque tienes que llevar el desarrollo personal del personaje a través de su condición. Nunca había hecho algo parecido y por eso intenté estudiar al máximo el lenguaje corporal, la forma de hablar y los tics de una persona con Asperger", argumenta. Admite también que lo más importante es "no caer en la parodia ni en la exageración" y ofrecer el "máximo realismo posible".

En cuanto a su compañera, niña inquieta y con una vocación muy definida; Cloe Seró se define como "puro nervio y muy inquieta, pero de niña ya tenía clara mi vocación. Siempre he sabido que quería meterme en el mundo del artista, ya fuera canto, baile o interpretación. Es algo que he llevado siempre en la sangre", desarrolla. En cuanto a Mercado Central, "no quería hacer un personaje demasiado encasillado en la chica rebelde que va en contra del mundo sino que buscaba algo más profundo. Una serie diaria permite convivir con el personaje y mostrar al público una evolución, y siento que lo estoy aprovechando", cuenta Seró. "Intento trabajar desde la verdad", añade, "trato de que el público pueda ir descubriendo las capas del personaje junto a mí. Tiene una dualidad que es muy gustosa de explorar", desarrolla la actriz, que atraviesa actualmente junto a Noa una dura trama en la que se denuncia la violencia de género.