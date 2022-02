Qué debes hacer si internet va lento en tu casa

El acceso a internet en el hogar está hoy en día muy extendido y raro es aquel que no tiene en su casa esta herramienta digital. Pero aun así hay ocasiones en las que la velocidad se resiente y nos causa problemas e inconvenientes. Si este problema pasa con frecuencia, es probable que esté relacionado con la calidad del equipo o incluso del servicio que tengas contratado.

Por ello te proponemos algunos consejos, varios de ellos destacados por Selectra, para poner fácilmente en práctica y que ayudarán a mejorar el rendimiento de internet y, en consecuencia, la calidad de la navegación. Y recuerda que en caso de problemas siempre te quedará el último recurso de reiniciar, o apagar y encender, que la mayoría de las veces te saca del apuro.



Gestiona el consumo de internet

Es vital no perder de vista el consumo de internet que se está realizando, con el fin de que este no se dispare, especialmente si se está teletrabajando. Para evitar que esto suceda, una opción es limitar el acceso a las plataformas de streaming a través del ordenador -las televisiones inteligentes actuales permiten descargarse las aplicaciones de estas plataformas- o realizar cualquier tipo de descarga sólo cuando se esté utilizando internet con fines profesionales o educativos.



Cambia el router por uno más nuevo

Si el router que tienes en casa es el mismo desde hace varios años, puede ser el momento de cambiarlo, y tendrás que hacer lo mismo si has actualizado recientemente tu velocidad de internet. Ponte en contacto con tu operador para informarle de la situación y si no está dispuesto a proporcionarte otro dispositivo de forma gratuita, que suele ser lo habitual, siempre puedes comprar uno en cualquier tienda de informática. La tecnología avanza a pasos agigantados y un router no es para siempre. Además los precios son asequibles para cualquier bolsillo. Puedes encontrarlos desde 15 euros hasta varios cientos en el caso de los más profesionales y potentes. Para un uso casero, con 50 euros puedes hacerte con uno de primera.



Elige un lugar estratégico para colocar el router

Para que el router funcione de una forma óptima es necesario que nada interfiera en su conexión, por lo que se deberá elegir el lugar adecuado para colocarlo, teniendo en cuenta que lo ideal es que se encuentre en un lugar alto, céntrico en relación al hogar y sin obstáculos que impidan la expansión de la señal wifi. Además, si tiene una antena, esta deberá estar en posición vertical.



Adaptador de wifi

En tu móvil, la tele, la consola y muchos otros dispositivos, el adaptador wifi es el que hay, pero en un ordenador y un portátil tienes más opciones. Algunos portátiles de gama baja o media incluyen tarjetas de red algo anticuadas que no aprovechan las nuevas tecnologías y avances del wifi. Por ejemplo, solo pueden conectarse mediante 2,4 GHZ y no 5 GHZ.

No necesitas comprarte un portátil nuevo para disfrutar de una conexión a internet más rápida. En su lugar te puedes hacer con un sencillo adaptador wifi USB por unos diez euros, con soporte para 5 GHZ, Dual Band y velocidad de hasta 433 Mbps.



Busca canales menos saturados

Los router españoles utilizan 14 canales que operan entre los 2,4 GHZ y 25 canales los que operan en 5 GHZ. Esto significa que si se vive en un edificio grande es probable que se esté utilizando el mismo canal que muchos de los vecinos y esto podría estar afectando al alcance de la señal. Por eso, aplicaciones como Wifi Analyzer, permiten investigar el estado de los canales que hay alrededor y averiguar cuál es el más recomendable para su uso.



Utiliza amplificadores de señal

Una vez instalado el router, hay que asegurarse de que este tiene suficiente potencia para llegar a todas las estancias del hogar. Si en algunos lugares la señal es débil o intermitente, lo mejor es utilizar un amplificador que permita ampliar la zona de cobertura y mejorar la experiencia de usuario. Son baratos, los puedes encontrar en cualquier tienda del ramo por menos de 10 euros, aunque los más potentes y fiables te costarán sobre los 20 euros y a partir de ahí los más profesionales suben de precio.



Cambia a 5GHZ

En primer lugar, hay que prestar atención a si el router tiene las opciones de 2,4 GHZ y 5 GHZ para conectarse a la red wifi que hay disponible. La diferencia entre ambos se refiere a la velocidad y cobertura de internet, ya que mientras los 5 GHZ pueden alcanzar hasta 287 Mbps, los 2,4 GHZ sólo llegan a 50-60 Mbps. Por lo tanto, y a pesar de que la opción de 5 GHZ tiene un alcance más corto, será una buena opción para aumentar la velocidad de internet.



Compara los paquetes de las diferentes operadoras

En ocasiones la comodidad lleva a uno a no plantearse un cambio de compañía. Sin embargo, las ofertas del mercado siempre cambian y si no se está completamente satisfecho con el nivel de rendimiento del internet que se tiene contratado, lo mejor es hacer una investigación detallada de los paquetes de los diferentes operadores. La fibra óptica suele ser la más rápida y que no se recomiendan velocidades inferiores a 50 MB, aunque la mayoría ofrece entre 300 y un giga, suficientes para un uso particular.

En la mayoría de las web especializadas o incluso de tu propio operador de telecomunicaciones encontrarás todas estas explicaciones más pormenorizadas, aunque son fáciles de aplicar y el resultado es apreciable enseguida.