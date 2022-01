'EA Sports UFC 4', entre los juegos gratuitos de PS Plus en febrero

Desde la división de videojuegos de Sony han confirmado el plantel de títulos que podrán adquirir sin coste adicional los suscriptores de PS Plus durante el mes de febrero de 2022. Como en anteriores meses, la oferta es variada y encontramos desde títulos deportivos hasta simuladores. Este mes, precisamente, toda la atención recae en 'EA Sports UFC 4'. Todos los juegos estarán disponibles para descarga entre el 1 y el 28 de febrero. Recuerda que los juegos gratuitos de enero permanecerán disponibles hasta el 31 de enero, así que canjéalos lo antes posible si todavía no lo has hecho. Echa un vistazo a los juegos con las descripciones oficiales a continuación:

'EA Sports UFC 4' para PS4



Un título de lucha en el que en función del estilo, logros y personalidad del jugador definirán el luchador en el que se convertirá. El jugador podrá desarrollar y personalizar su personaje mediante un sistema de progresión unificado en todos los modos o podrá vivir la experiencia de pasar de ser un aficionado desconocido a una estrella de la UFC en el nuevo modo Carrera, revivir los orígenes de los deportes de combate en dos entornos completamente nuevos, The Kumite y The Backyard, o enfrentarse a contrincantes de todo el mundo en las nuevas Blitz Battles y Online World Championships hasta convertirse en el campeón indiscutible.

'Tina Chiquitina asalta la mazmorra del dragón: una aventura única' para PS4



La aventura de 2013 que supuso el inicio del juego en una campaña independiente repleta de fantasía, diversión y montones de botines mágicos. Inspirado en 'Borderlands', el jugador podrá elegir entre los seis Buscadores de la Cámara, cada uno con sus propias habilidades y potentes creaciones, y luchar en caóticas batallas de fantasía tanto en solitario como en cooperativo para restaurar la paz de las encantadas y extrañas tierras. A su vez, se podrá utilizar armas de fuego potenciadas para abrirse paso a través de bosques traicioneros, criptas espeluznantes y peligrosas fortalezas.

'Planet Coaster: Console Edition' para PS5



El simulador en el que el jugador podrá sorprender y deleitar a las masas con el parque temático de sus sueños y diseñar un mundo viviente con una increíble atención al detalle. Sin importar el nivel de habilidad, se podrá utilizar los planos para colocar rápidamente más de 700 objetos prediseñados, incluidas montañas rusas, instalaciones y decoraciones; pudiendo construir desde cero con piezas detalladas; o transformar el terreno con las herramientas de modificación de terreno. Dirigir el parque es igual de sencillo, los visitantes reaccionarán en tiempo real a medida que el jugador establezca los precios, coloque los decorados e instale nuevas emocionantes atracciones.

Para cerrar el conjunto, los suscriptores podrán descargar de forma extra y sin coste adicional el título 'NeonHAT', de la iniciativa de apoyo al videojuego local PlayStation Talents. Es un videojuego de carreras en 3D de inspiración retro en un mundo donde los colores de neón son los protagonistas. Además, los juegos correspondientes al mes de enero: 'Persona 5 Strikers' (PS4), 'Deep Rock Galactic' (PS4/PS5) y 'DIRT 5' (PS4/PS5) se pueden canjear hasta final de mes. Hay dos formas de canjearlos: directamente a través de los menús de la consola o desde el navegador. En caso de optar por el segundo método, simplemente dirígete al sitio de PS Store, inicia sesión en una cuenta con una suscripción activa y pulsa en la ventana en "Agregar a la biblioteca".