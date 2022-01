2022, año de los emprendedores

La pandemia parece que tiende a remitir. Así lo dicen los modelos de previsión de Inteligencia Artificial con que trabajan muchas compañías

hACE años en los acontecimientos culturales y deportivos que se anunciaban mediante un cartel, al final o al principio del mismo se incluía un texto: con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide. El año 2022 va a ser el del emprendimiento, el año en que las startup van a tener un ecosistema preparado para triunfar, eso sí, con permiso de la autoridad y si el covid no lo impide. El tema de la pandemia, a pesar de los repuntes y las nuevas cepas, parece que tiende a remitir en este año. No lo digo yo porque me apetezca que sea así, lo dicen los modelos de previsión de Inteligencia Artificial con los que están trabajando muchas compañías, entre ellas muchas startup del País Vasco que han encontrado en esta tecnología un claro modelo de negocio de éxito. Lo de la autoridad se refiere a las posibilidades que nos van a brindar las ayudas que desde Europa vienen a ayudar y paliar la actual crisis económica. Si todo funciona como debe funcionar, las empresas de nueva creación, principalmente en los sectores de la innovación tecnológica, van a poder tener esas ansiadas inyecciones económicas que les permiten arrancar sus proyectos sin la espada de Damocles que supone el desarrollar un producto sin tener ventas durante uno o dos años. Como siempre la picaresca de las subvenciones estará al acecho pero si de verdad te sientes emprendedor, si quieres sacar adelante un proyecto tecnológico, el año 2022 es el momento adecuado para lanzarse, en este caso con una red.