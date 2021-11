El catedrático de la UPV/EHU Luis Vega, Premio Nacional de Investigación

El Premio Nacional Julio Rey Pastor en el área de Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha recaído en Luis Vega González, catedrático del departamento de Matemáticas de la Universidad del País Vasco y coordinador del área Analysis of Partial Differential Equations e investigador principal de la acreditación Severo Ochoa del Centro Vasco de Matemática Aplicada (BCAM).

Creados a partir de 1982, los premios nacionales de investigación, convocados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, tienen como objetivo reconocer el mérito de aquellas personas investigadoras que están realizando una labor profesional destacada de relevancia internacional, y que contribuyen "excepcionalmente al avance de la ciencia, al mejor conocimiento del ser humano y su convivencia, a la transferencia de tecnología y al progreso de la humanidad", según ha explicado la UPV/EHU en un comunicado.

El jurado del Premio Nacional Julio Rey Pastor ha destacado de Luis Vega "la excelencia de su labor investigadora y las aplicaciones de la misma al estudio del análisis armónico para ecuaciones diferenciales dispersivas, que han supuesto un impacto científico muy singular en el área".

Asimismo, el jurado ha resaltado la proyección internacional del candidato y, en definitiva, la contribución de su trabajo científico tanto al ámbito teórico como al práctico de las Matemáticas.

"Es una gran alegría y un fuerte estímulo. Son muchos años de esfuerzo compartido con mis colegas y estudiantes que se ven muy gratamente recompensados. Me incorporé en 1993 a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU gracias a la receptividad del departamento de Matemáticas. El apoyo de esta institución y posteriormente de BCAM, uno de los centros de investigación del programa BERC del Gobierno vasco, ha sido constante. Sin dicho apoyo, y el fundamental de mi entorno familiar, este éxito no habría sido posible. Muchas gracias a todos", ha declarado Luis Vega.

Luis Vega González (Madrid, 1960) se licenció en Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid en 1982. Se doctoró en 1988 por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y tras una estancia de dos años en la Universidad de Chicago se incorporó a la UAM. En 1993 llegó a la Universidad del País Vasco, en la que es catedrático de Análisis Matemático desde 1995.

En la actualidad, el profesor Vega es el investigador principal de la acreditación Severo Ochoa de BCAM (Basque Center for Applied Mathematics) y un experto mundialmente conocido por sus trabajos sobre ecuaciones en derivadas parciales y análisis de Fourier.

Ha sido vicepresidente de la Real Sociedad Matemática Española (RSME) y vocal de la Sociedad Española de Matemática Aplicada (SEMA), y en la actualidad es officer del International Council of Industrial and Applied Mathematics (ICIAM). Es a su vez miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la European Academy of Sciences y de la Academia Europaea.

Vega ha sido galardonado por su labor investigadora en varias ocasiones: en 2012 recibió el premio Euskadi de Investigación y fellow de la American Mathematical Society (Inagural Class), y recibió en 2015 la Medalla Blaise Pascal en matemáticas. Además, lidera el proyecto HADE (Harmonic Analysis and Diferential Equations: new challenges) financiado por el Consejo Europeo de Investigación.