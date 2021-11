Las novedades de PlayStation Plus en noviembre traen siete títulos para descarga gratuita

Sony Interactive ha confirmado los nombres del nutrido grupo de títulos que estarán a disposición de los suscriptores de PlayStation Plus para el mes de noviembre sin coste adicional. No pierdas detalle, son los siguientes:

'Knockout City' para PS4/PS5.

'Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning' para PS4.

'First Class Trouble' para PS4/PS5.

'The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition' para PSVR.

'The Persistence' para PSVR.

'Until You Fall' para PSVR.

'Probe: A Game Dev Experience' para PS4/ PS5 y compatible con PSVR.

'Knockout City': Es un título multijugador por equipos que mezcla experiencias competitivas con el balón prisionero. En él, el jugador podrá reunir a su cuadrilla y enfrentarse a otros equipos rivales, donde la victoria se decide en épicos combates de balón prisionero.

'Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning': Es un RPG del autor superventas R. A. Salvatore, del creador de Spawn, Todd McFarlane, y del diseñador principal de 'Elder Scrolls IV: Oblivion', Ken Rolston. Esta remasterización con gráficos y jugabilidad mejorada, ofrece personalizables combates RPG dentro de un extenso mundo. El jugador deberá descubrir los secretos de Amalur, desde la animada ciudad de Rathir hasta la vasta región de Dalentarth y las sombrías mazmorras de las Cuevas del Pabellón de los Bandidos, para convertirse en el salvador de un mundo asolado por una cruenta guerra.

'First Class Trouble': Un juego cooperativo donde los jugadores deben trabajar juntos para apagar la A.I. asesina de un lujoso crucero espacial. Algunos jugadores serán impostores, de forma secreta jugando como robots asesinos con aspecto humano con la intención de engañar a los otros jugadores.

'The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition': Este survival horror de mundo abierto es diferente a cualquier otro en el universo de 'The Walking Dead'. El jugador debe recorrer las ruinas infestadas de caminantes de Nueva Orleans mientras lucha, se escabulle, busca recursos y sobrevive día a día en sus barrios icónicos encontrándose facciones desesperadas y sobrevivientes solitarios que podrían ser amigos o enemigos.

'The Persistence': Un título que ofrece al jugador una experiencia de terror, ciencia ficción y sigilo. Aquí deberá sobrevivir a bordo de una nave estelar de colonización maldita en las profundidades del espacio en el año 2521. Varada, con problemas en el funcionamiento y atrapada por la fuerza de atracción de un agujero negro, The Persistence está infestada de una tripulación que ha mutado en horribles y homicidas aberraciones.

'Until You Fall': Un juego de esgrima y actividad física en el que la fantasía y el synthwave se mezclan, invitando al jugador a descubrir y dominar su propio estilo de lucha durante horas de frenética actividad.

También se podrá seguir descargando de forma extra y sin coste adicional 'Probe: A Game Dev Experience', perteneciente a la iniciativa de apoyo al videojuego local, PlayStation Talents. Un serious game educativo que permite al jugador entrar en el proceso de producción de videojuegos familiarizándose con cómo se diseñan, se programan, y se hace el arte digital que les da vida.

A su vez, los suscriptores de PlayStation Plus en PS5 pueden disfrutar sin coste adicional de una biblioteca de 20 juegos de PS4 como por ejemplo 'Batman Arkham Knight', 'Bloodborne', 'Fallout 4', 'God of War', 'Monster Hunter: World', 'Persona 5' y más.