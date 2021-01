El aplaudido discurso de Juanma López Iturriaga sobre El Rubius y Andorra

Después de que 'El Rubius', anunciara a través de un directo en Twitch que dejará de cotizar en España y empezará a hacerlo en Andorra, las criticas no han cesado.

"Llevo, literal, diez años de mi carrera en YouTube pagando aquí". Para justificar este cambio de domicilio fiscal, aseguraba que "todos sus amigos están en Andorra", a lo que añadía que "no pagar tantos impuestos es un plus, obviamente". Y es que son varios los youtubers que han decidido irse a Andorra para pagar menos impuestos. Es el caso de TheGrefg, Willyrex, Vegetta777 o Alexby. Sin embargo, algunos de los streamers más populares del momento, como el bilbaino Ibai Llanos han defendido públicamente quedarse en el Estado y pagar los impuestos en España.

El último en sumarse a las críticas por la decisión de los youtubers de mudarse a Andorra ha sido Juanma López Iturriaga. En un vídeo que no ha tardado en hacerse viral, el exjugador de baloncesto hace alusión al youtuber asegurando que "si tu conclusión de pagar impuestos es que te están robando, háztelo mirar".



"Igual a ese chaval de 15 años habría que explicarle la cantidad de cosas de las que él disfruta y lleva disfrutando en sus 15 o 20 años pagadas gracias a que la gente pagamos impuestos (...) Es que se van los millonarios. Pero cabrón, que tienes pasta para siete generaciones. Qué cojones haces yéndote fuera para ahorrarte unos duros. Hombre, venga, iros a cagar", decía el exdeportista.

"Me enfado como me enfadaba cuando Arantxa Sánchez Vicario estaba en Andorra y llevaba la muñequera con la banderita de España. ¡Joder, hostia! Y encima que lo haga esto gente con pasta. Lo mismo los futbolistas. O sea, ganas un montón de pasta, tío. Joder, pues cotiza, joder, no montes estructuras para ahorrarte. ¿Para qué? Si vas a morirte como todos", afirmó. "Queremos una Sanidad de puta madre y queremos muchas cosas. Joder, pues hay que pagar. Y más los que más ganan".