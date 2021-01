Irse a Andorra no es un derecho: es una decisión de mierda

Un tonto

Que cada persona trabaje y tribute donde le apetezca o donde más le beneficie. El Estado mira por su bien y nunca os priorizará a vosotros, no tenéis ninguna obligación moral con un sitio por el simple hecho de haber nacido en él. — ElmiilloR ???? (@Elmiillor) January 17, 2021

No quieren

Dejadlo. Si en medio de la primera pandemia planetaria, que se va a arreglar con vacunas financiadas, distribuidas y administradas con dinero de los impuestos, no entienden la importancia de lo público, es porque no pueden o porque no quieren entenderlo. — Elías Gómez ?? (@eliasmgf) January 18, 2021

¡Claro que algo no funciona!

Algo no funciona en España cuando gente muy joven no sabe para qué sirven los impuestos después de que, y desde el pasado marzo, cientos de miles de personas hayan sido atendidas -y salvado la vida- por personal médico y con recursos sanitarios fundamentalmente públicos. — rafa.aguilera (@rafa_aguilera) January 19, 2021

Volverán y les habremos pagado todo

Si aquí todos somos muy liberales hasta que te notas un bultito. — Dani Bordas (@DaniBordas) January 18, 2021

No hay debate

Ni todas las opiniones son respetables ni todas la cosas son debatibles. Y esa, precisamente esa, fue la primera línea Maginot que fueron capaces de sobrepasar. Y ahora es tarde. — Diego E. Barros (@diegoebarros) January 19, 2021

La decisión dede emigrar apara pagar menos impuestos tiene que servir para que despertemos y estemos más atentos a los. Modelos que como Elmiillor (no voy a molestarme ni en buscar su nombre ni su canal de YouTube) tuitean mierdas como esta a sus casi 190.000 seguidores: "Que cada persona trabaje y tribute donde le apetezca o donde más le beneficie.y nunca os priorizará a vosotros, no tenéis ninguna obligación moral con un sitio por el simple hecho de haber nacido en él".Resuelvo la duda dey doy por hecho que quien ha conseguido con apenas 20 años ganar cientos de miles de euros, millones en algunos casos, es perfectamente capaz de comprender qué son y. Pero son egoístas: han hecho, en sus habitaciones, sin entrar en los circuitos laborales tradicionales (que incluye a los compañeros de oficina, a quien te pone un café y a quien te saluda al volante de un autobús público), y. Por eso creen que puedencon un discurso contrario al bien común o el estado de bienestar.destacaba acertadamente el momento de la polémica: llevamos un añopara que invierta en elcontra el coronavirus, para que la distribuya con eficacia, para que mantenga sistemas sanitarios fuertes, para quey ayudas a autónomos, para que proteja a nuestros mayores en sus residencias y para que garantice una escolarización presencial y homogénea, y va estay decide armar unporque los consideran un robo. Algo hemos hecho mal los medios, pero este fenómeno lo han impulsado otros."Si aquí todos somos muy liberales hasta que te notas un bultito", tuiteaba con acierto. Pero no hará falta ni que se vean en un: El Rubius, Elmiillor, Lolito Fernández€ Todos esos youtubers volverán a sus ciudades. Andorra no es para siempre, y su modelo de negocioen el tiempo: su vida laboral es mucho más corta que la del resto. Y cuando regresen el estado del bienestar seguirá aquí a pesar de su egoísmo. Yy amigos. Incluso para quienes les han empoderado, justificado y animado a ser profundamente insolidarios con quienes han crecido y hasta con quienes les han hecho ganar tanto dinero.Llevo un montón de líneas criticando con tanta contundencia como puedo a quienesque todos pagamos. Y no voy a permitir que nadie me niegue su egoísmo y supara disfrazarlo de hastío ante el robo que perpetra "lo público". Aquí no cabe la discusión, como recordaba en Twitter el profesor universitario Diego E. Barros: ". Y esa, precisamente esa, fue la primera línea Maginot que fueron capaces de sobrepasar. Y ahora es tarde". Irse a: es una decisión de mierda.