Apple y Google retiran 'Fortnite' de sus tiendas

'Fortnite' ya no está disponible en las tiendas de Google y Apple.

'Fortnite' ya no está disponible en las tiendas de Google y Apple. Epic Games

Epic Games, la empresa detrás 'Fortnite', ha presentado sendas demandas contra Apple y Google tras la decisión de los dos colosos tecnológicos de retirar de sus respectivas tiendas de aplicaciones la del popular videojuego de eliminación en respuesta a la introducción por parte de sus creadores de un sistema de pagos que permitía a los jugadores realizar compras sin pasar por la taquilla de las plataformas.



Tanto Apple como Google recaudan hasta un 30% de todos los ingresos y compras realizadas a través de App Store y Google Play, algo que ha sido denunciado como excesivo por los desarrolladores de aplicaciones. Epic Games decidió introducir este jueves un mecanismo de compras dentro de 'Fortnite' que eludía esta obligación, ofreciendo además descuentos respecto de las tarifas de Apple, lo que motivó el bloqueo de la aplicación en la tienda del gigante de Cupertino.





Después de que Apple y Google quitasen a Fortnite de sus stores... Fortnite saca esto... y es maravilloso. pic.twitter.com/eRKtdBpOwB — Anabel Peña (@anabelpena_) August 14, 2020

Explicaciones de Apple y Google

Si en el caso de la demanda contra la compañía de la manzana Epic Games recuerda el famoso anuncio del lanzamiento del primer Macintosh de Apple en 1984, que en referencia a la obra dese presentaba como el fin del monopolio ejercido entonces por IBM, en la denuncia contra Google el desarrollador de videojuegos menciona el lemacon el que el popular buscador se dio a conocer en 1998.De este modo, Epic Games acusa a Apple y Google de llevar a caboen sus tiendas y prácticas contrarias a la competencia en entornos como Android e IOS."Apple se ha convertido en lo que una vez criticó: un gigante que busca controlar los mercados, bloquear la competencia y reprimir la innovación", afirma Epic Games en la demanda presentada contra la compañía del iPhone, a la que acusa de serEn el caso de Google, el desarrollador de 'Fortnite' considera que esta compañía "ha relegado su lema a casi una ocurrencia, y está usando su tamaño paraen una gran cantidad de mercados en los que ha crecido hasta monopolizar".En una declaración a los medios, Apple destacó que Epic Games "aceptó los términos y directrices de la App Store libremente", añadiendo que el hecho de que sus intereses comerciales los lleven ahora a presionar por un arreglo especial "no cambia el hecho de que estas pautasy hacen que la tienda sea segura para todos los usuarios".Por su parte, desde Google explicaron a 'The Verge' que la retirada de la aplicación de Fortnite de la Play Store"Para los desarrolladores de juegos que eligen usar Play Store, tenemos políticas consistentes que son justas para los desarrolladores y mantienen la tienda segura para los usuarios. Si bien 'Fortnite'ya no podemos hacerlo en Play porque viola nuestras políticas. Sin embargo, agradecemos la oportunidad de continuar nuestras conversaciones con Epic y traer Fortnite de regreso a Google Play ", indicó un portavoz.Según datos de la consultora Sensor Tower, solo en el mes de julio 'Fortnite'y obtuvo alrededor de 34 millones de dólares (29 millones de euros) en ingresos.