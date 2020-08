Silenciar grupos para siempre y otras novedades de WhatsApp

WhatsApp va a incorporar próximamente dos novedades: la opción de silenciar los grupos para siempre, y la posibilidad de usar la app en varios dispositivos a la vez. Así, como explica el portal especializado en WhatsApp, WABetaInfo estas dos novedades ya se encuentran en la versión beta de la app.



Hasta ahora, Whatsapp solo dejaba silenciar chats durante 8 horas, una semana o un año, por lo que será una importante novedad para los usuarios de esta aplicación de mensajería instantánea.





?? WhatsApp beta for Android 2.20.197.3: what's new?



Spotted a new feature under development that adds "Always" as new option to mute chats and groups!https://t.co/WGiugtc9SG



NOTE: This feature isn't available yet and it will be enabled in a future update.