Ocho consejos que debes seguir si te toca la Lotería

La ilusión de compartir y de set agraciados con una sustancioso premio está latente en todo jugador de la Lotería de Navidad, el sorteo más especial del año. Quien más quien menos ya ha pensado o fantaseado qué hacer y en qué gastar el Gordo si nos tocase, pero hay que recordar que, según Acierto.com, siete de cada 10 ganadores se gastan el premio durante los cinco primeros años o antes. Un tiempo récord tras los que se encuentran, principalmente, la falta de conocimientos financieros y una mala gestión del dinero.

Según las encuestas, una de las prioridades es comprarse una casa nueva o pagar la hipoteca que ya tiene. Le siguen de cerca hacer una buena inversión para el futuro y ayudar a los familiares. En cuanto a las inversiones, dos de cada cinco apuestan por los bienes inmuebles. Hacer un viaje y ahorrar son otras de las finalidades indicadas. En cualquier caso, estas cambian según la cantidad de dinero que toca.

Estas son unas interesantes recomendaciones para gestionar el dinero proveniente de una gran premio de la Lotería.

1. Planifica. Determinar cuánto nos durará el dinero será un punto importante para hacerse una composición de lugar lo más realista posible. El premio puede parecer grande al principio, pero si empezamos a descontar los impuestos, las deudas, y dividimos el resto entre el presupuesto de gastos anual, no lo será tanto.

2. Revisa tus préstamos e hipotecas. Una de las finalidades a las que suele destinarse el premio es "tapar agujeros". Esto quiere decir, saldar deudas pendientes. Y una de las más frecuentes es la que supone la hipoteca o un préstamo personal. Sin embargo, amortizarlos de golpe puede no ser la mejor opción.

De ahí que resulte fundamental analizar las condiciones de la hipoteca y el préstamo firmado, consultar si el tipo de interés es bajo, si existe alguna comisión por amortización anticipada, etcétera. En este caso, una buena opción es dejar el dinero apartado en una cuenta (que no tocaremos) y programar una transferencia periódica.

3. No dejes tu trabajo. Otra de las tentaciones habituales es abandonar el trabajo, algo muy poco recomendable. Basta con dividir la cantidad por nuestro salario anual para ver que no es buena idea. Por no hablar de los años cotizados, de que si dejamos el trabajo no tendremos paro, etcétera. Una buena alternativa, en cualquier caso, sería invertir parte del dinero en montar un negocio propio.

4. Invertir bien. Por ejemplo, si pertenecemos a ese 41% que quiere comprar una si le toca la Lotería, será conveniente analizar bien la rentabilidad de la propiedad que vamos a adquirir. Estudiar el estado de la vivienda, a qué queremos destinarla (vivir o alquilar), si se encuentra en una turística o no, los precios del alquiler de la zona y su fluctuación a lo largo de los años, etcétera. Es interesante revisar informes de crecimiento también, o si hay proyectos urbanísticos de mejora en curso.

5. Diversificar estas inversiones. Podemos invertir una parte del premio en productos un poco más conservadores como depósitos, letras del Tesoro o bonos con menor riesgo y rentabilidad; y usar otra parte del dinero en productos más arriesgados como acciones o fondos de inversión. En la variedad está la clave.

6. Reservar una partida para imprevistos. Es aconsejable no invertirlo todo, de esta manera dispondremos de una cantidad de dinero por si surgen problemas, oportunidades de negocio y otros. En cualquier caso, ahorrar siempre es una buena opción.

7. Cuidado con los caprichos. Está bien que des uno o varios caprichos si te ha ha tocado el Gordo o un buen premio, pero cuidado con los derroches. Los expertos recomiendan que este capítulo no supere el 20% de la cantidad cobrada.

8. Busca asesoramiento profesional. Los consejos de un buen asesor financiero y/o fiscal determinarán tu perfil de riesgo, capacidad inversora, situación personal, etc y te recomendará productos que se adapten a tus expectativas y necesidades.