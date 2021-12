Balón de oxígeno para Ezkurdia y Tolosa

Joseba Ezkurdia y Xabier Tolosa respiran un poco más tranquilos. A la cuarta fue la vencida. El delantero de Arbizu y el zaguero de Anoeta han cosechado este lunes en el frontón Ederrena de Urretxu su primer triunfo del Campeonato de Parejas.

No urgía, pues el traqueteo acaba de empezar, pero era necesaria. El tiempo no para de correr. El cronómetro es cruel, una locomotora sin maquinista por unas vías sin fin. Si no hay reacción, te arrolla. El Parejas es largo y hay cierta comodidad a la hora de empastar, pero también es tortuoso y complicado. Un mal inicio siempre se traduce en apreturas, prisas, excitación y contagio. Mala señal.

LO MEJOR, EL PUNTO

Los de Aspe han recibido un balón de oxígeno para afrontar con otro ánimo lo que viene por delante. Lo mejor que han sacado de Urretxu ha sido el punto, ya que, a pesar del triunfo, las sensaciones no han sido las mejores en un encuentro con nubarrones, frío.

Sobre todo, en el caso del delantero navarro, sobre cuyos hombros recae el peso de la combinación. Ezkurdia ha funcionado a destellos, pero no brilla como en otras ocasiones más rutilantes. Eso sí, pone toda la voluntad del mundo. Es un pelotari comunista hasta el tuétano. Puro sacrificio.

Tolosa, aseado, ha ido de menos a más: ha empezado con tres errores consecutivos y, pese a estar dominado, ha mostrado capacidad de trabajo ante un zaguero más potente.



NAUFRAGIO DE LOS GUIPUZCOANOS

Han naufragado Jon Ander Peña y Jon Ander Albisu de nuevo. Los finalistas de 2021 no consiguen dar con la tecla. Su hoja de ruta: un punto en cuatro compromisos.

"No estoy en mi mejor momento", esboza el delantero de Tolosa. Este lunes ha acabado con un balance de resultados que no cuenta toda la verdad: diez tantos hechos y siete errores, pero ante las distancias que abre Albisu, es esencial un porcentaje mayor de acierto. Si no... Mal asunto.



DIFERENCIAS Y EMPATES

Los de Baiko han estado por delante en la primera decena (3-8 y 8-10), pero después se les ha venido abajo el castillo de naipes. Ezkurdia y Tolosa han aprovechado el carrusel de errores. El de Anoeta a partir de entonces no ha vuelto a fallar un solo pelotazo.

En ese escenario, los de Aspe se han lanzado hasta 16-13. Cuatro tantos consecutivos de Peña II han cambiado las tornas (16-17). Ezkurdia ha igualado con una cortada. Sin embargo, la marejada de errores azules ha puesto al navarro y a Tolosa en órbita. Es el momento de respirar.