Unai Laso: "He visto en la txapela en mi cabeza"

"He visto en la txapela en mi cabeza", afirmó Unai Laso poco después de ser derrotado por Jokin Altuna en la final del Cuatro y Medio. Sintió que la victoria estaba a un solo paso, pero en un duelo como el de ayer domingo, lo que parece cercano requiere un mundo de trabajo y, sobre todo, rozar la perfección en cada detalle. No pudo ser y el título fue para el amezketarra, dejando al delantero de Bizkarreta-Gerendiain con pena por no subir al cajón más alto, pero al mismo tiempo orgulloso de sí mismo tras el buen partido realizado, que le confirma como un pelotari a tener en cuenta tras un campeonato sobresaliente.

Final del Cuatro y Medio. Fotos: Oskar González



La txapela se le escapó al navarro en unos pocos minutos, pero tengo que estar contento con el partido que he hecho y con el campeonato", apuntó. Laso se quedó al menos con consolidarse claramente como un pelotari de Primera tras su actuación en el Cuatro y Medio y las buenas sensaciones que dejó en verano.

Laso también demostró una gran capacidad de recuperación durante el partido. El inicio volcánico de Altuna no le sacó y creyó hasta el final. "En todo momento te ves con opciones de ser campeón. Hay que luchar cada tanto y es difícil en una final. En mi primera creo que he dado buen nivel, he aguantado los nervios y con eso estoy contento. Esto no acaba aquí", declaró. Pese a la derrota, el pelotari de Bizkarreta-Gerendiain se marchó del frontón Bizkaia dejando claro que tiene muchas opciones de estar pronto en otra final.