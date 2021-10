La gran oportunidad de Laso y Etxeberria

Unai Laso y Peio Etxeberria están ante el partido de sus vidas. La semifinal del Cuatro y Medio es una gran oportunidad para ambos. La final está a solo 22 tantos. Cerca y al mismo tiempo todavía demasiado lejos para pensar en ella. El delantero de Zenotz debuta en un encuentro de estas dimensiones, mientras que para el de Bizkarreta Gerendiain será la segunda vez, aunque entre una semifinal y la otra ha vivido un montón de experiencias, tanto positivas como negativas. Si estar en la lucha por la txapela no fuera ya suficiente motivo para que la ilusión desborde a estos dos pelotaris, el escenario del sábado apunta a ser uno de los recordados. El Labrit será el campo de batalla de estos dos pelotaris y las entradas apuntan a agotarse. Con estas expectativas, Laso y Peio Etxeberria se citaron ayer miércoles en el frontón iruindarra para una elección de material que transcurrió sin incidentes.

Los dos manistas buscaron en el cestaño las mejores pelotas posibles para adaptarlas a su juego. Cada uno seleccionó un material muy específico. Unai Laso apostó por unos cueros que andan más por bajo con la intención de quitar el aire a su adversario. Mientras, Peio Etxeberria se decantó por unas pelotas con más salida del frontis y así tener lejos de su mejor zona de acción al de Bizkarreta Gerendiain.

Laso ya sabe lo que es quedarse a las puertas de una final del Cuatro y Medio. Lo hizo en 2019, cuando llegó hasta las semifinales y ahí Jokin Altuna le privó del premio de pelear por la txapela. Fue una experiencia más en su carrera, pero el de Baiko consideró que no es garantía para hacerlo mejor en esta segunda oportunidad: "Jugué hace tiempo ya y no se lo que sentiré ahí en ese momento. Pero voy a poder vivirlo otra vez, que es increíble, y además será en el Labrit. Va a ser un partido muy bonito". Laso reconoció que tratará de jugar a Peio Etxeberria a bote, porque es donde "se siente más incómodo", según apuntó. También espera que los nervios no le jueguen una mala pasada y disfrutar de una jornada llena de alicientes: "Es un día precioso para los dos. Jugar con nuestra gente es increíble y toca disfrutar del partido. Como los anteriores, son encuentros de mucha tensión y ahí están los nervios, pero hay que saber llevarlos bien".

de estreno



Peio Etxebarria espera también con ansia este duelo. Será su primera semifinal y el escenario no puede ser más atractivo. "Es un partido muy bonito y más siendo en el Labrit con toda la gente de la zona que se va a acercar. Será también muy difícil, y más con la tensión que acarrea una semifinal, pero creo que si hago las cosas bien, tendré opciones de ganar", declaró el zenoztarra. En la liguilla de cuartos, el delantero de Aspe dio un paso adelante al clasificarse en solo dos jornadas y vencer por el camino a Altuna, uno de los grandes favoritos. Sin embargo, no quiere mirar atrás y solo piensa en este sábado: "Ahora solo tengo en mente el siguiente partido. Es un encuentro que afronto con mucha ilusión e intentaré hacer todo lo mejor posible para llegar bien". La final espera en el horizonte, pero para ello deberá llegar a 22 tantos ante un rival que también ve este choque como su gran oportunidad.

actualidad

Gaskue, nuevo debut de Aspe

El 5 de noviembre. Andoni Gaskue (Larraintzar, 1999) debutará como pelotari de Aspe el próximo 5 de noviembre en el frontón de su localidad natal tras firmar un acuerdo de dos temporadas. El manista se desenvuelve en la posición de zaguero y en su primer partido como profesional se enfrentará a una pareja de mucho nivel compuesta por Danel Elezkano y Xabier Tolosa. Su compañero en este estreno todavía no se ha concretado. El guardaespaldas navarro, que estuvo lesionado de marzo a septiembre por una rotura del tendón de Aquiles, apuesta por ir poco a poco: "En los dos años de contrato quiero ir mejorando día a día y el viernes, quiero disfrutar de mi debut. Es un sueño hecho realidad".

"Es un día precioso. Jugar con nuestra gente es increíble y toca disfrutar del partido" Unai Laso Delantero de Baiko