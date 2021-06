Iñaki Artola: "Ha sido una decisión fácil"

"No podré jugar. Ha sido una decisión fácil", ha explicado este miércoles Iñaki Artola a los medios de comunicación frente a la Clínica Vithas de Gasteiz. No está en condiciones de saltar a la cancha. Renuncia a la final del Manomanista del domingo en el frontón Bizkaia de Bilbao. Fin del culebrón. La rotura de fibras en el dorsal ancho del brazo derecho no le permitirá enfrentarse a Jokin Altuna y se queda fuera de su primera cita por una txapela en Primera. Su puesto en el encuentro lo tomará Beñat Rezusta, tercer clasificado del mano a mano. "Intuía en los últimos días que iba a ser muy difícil, aunque la decisión se ha tomado hoy", ha desgranado.

"La lesión se está cerrando bien, pero no está del todo curada. Los médicos me han recomendado que no juegue, porque el peligro es grande", ha expresado el de Baiko. "Ha sido una decisión fácil. Es una pena, porque tenía esperanza", ha esgrimido el delantero de Alegia, quien ha reflexionado que "por eso he intentado hacer todo lo posible. Hemos hecho muy bien las cosas, pero no ha podido ser. No hay milagros. Estoy muy agradecido al doctor Iñigo Simón, al grupo que me ha intentado ayudar y al resto de pelotaris por su apoyo".

Además, el guipuzcoano ha declarado que "no han sido días fáciles, sobre todo, los primeros". "Siempre sueñas con jugar una final y cuando lo consigues es todo lo contrario a lo que tenías pensado, empezando por los primeros días, que en vez de ir al frontón, vas al médico", ha confesado Artola, que ha manifestado que "no es fácil, pero una vez lo tenía interiorizado, me puse a intentar mejorar con la intención de hacerlo lo mejor posible. Así lo hemos hecho. Estoy agradecido y tranquilo conmigo mismo, porque he hecho bien las cosas. Es bonito tener ese sentimiento en este momento. Seguiré trabajando para volver lo antes posible".

Respecto a la oportunidad perdida, Artola ha desbrozado que no cree que la pelota le deba "nada". "La pelota me ha dado grandes cosas. No he tenido la oportunidad de jugar una final, pero sí que tengo dentro ese sentimiento de orgullo, porque he hecho un buen campeonato. Eso quedará ahí. Tengo claro que saldré reforzado mentalmente", ha especificado el alegiarra, quien ha concretado que "es increíble el apoyo que he recibido estos últimos días. Tengo el sentimiento de que he perdido una final, pero por muchos lados he recibido lo mismo o más de lo que he perdido. Han sido días duros, pero también bonitos, por el apoyo que me han dado. Intentaré aprender de esto. Aunque sea difícil, intentaré volver de nuevo a una final".

Durante las últimas semanas, Artola ha venido realizando trabajo físico de piernas y con la mano izquierda, pero no ha hecho ninguna prueba en la cancha, porque "podía ser perjudicial". "Lo principal ahora es ponerme bien", ha finalizado.

El anunció ha llegado a primera hora de la tarde tras ser sometido a una ecografía en la que se apreciaba aún que la lesión no estaba "cerrada del todo", ha explicado Iñigo Simón, médico de Baiko Pilota. En este sentido, cuestionado sobre los posibles plazos de recuperación con los que cuente el finalista del mano a mano, el pelotari ha deslizado que "ya no hay prisa para una recuperación y no pongo plazos". De este modo, el delantero guipuzcoano "puede perderse parte del verano" en pos de rehabilitar al cien por cien la rotura de fibras en el dorsal ancho del hombro derecho, según explica el galeno.

Asimismo, desde los servicios médicos de la empresa bilbaina, visto el resultado de las últimas pruebas médicas, se ha optado por evitar que el pelotari compitiese, puesto que "el riesgo de que se rasgase el músculo" era muy alto. "Hemos intentado que se recuperara y había que intentarlo, pero está muy verde como para que se rompa en el primer tanto y pase como en la final de 2003", ha expuesto el doctor, quien ha señalado que "en otras ocasiones ha habido recaídas que han supuesto muchos meses de baja". "Se trata de una zona que está sometida a mucha violencia; especialmente en el saque. Un mal gesto podría haber roto el partido en el primer tanto", ha determinado Simón. No quieren riesgos. Específicamente, la rotura de fibras está localizada en la zona de la axila.

El alegiarra se lesionó en el último tercio de la semifinal frente a Beñat Rezusta, que ganó por 16-22. Unos días más tarde, el guipuzcoano solicitó el aplazamiento de una semana que reconoce el Reglamento. "Si concurren circunstancias que impidan a alguno los clasificados participar en la final del campeonato en la fecha prevista inicialmente, esta podrá ser pospuesta para otra fecha si el Juez Único de Competición de la Liga de Empresas de Pelota a Mano Profesional así lo estimase. El pelotari que se viese imposibilitado para disputar la final en la fecha inicialmente programada deberá informar a la LEP.M tan pronto se den las circunstancias que impidan su participación. Si la incidencia acaecida estuviese relacionada con aspectos relativos a la salud del pelotari, bien este, bien la empresa a la que pertenece deberá aportar un informe médico elaborado al efecto por el médico de dicha entidad, estableciendo una fecha a partir de la cual es previsible que el pelotari se encuentre restablecido para la disputa de la final. El Juez Único de Competición de la LEP.M, a la vista de las circunstancias concurrentes, decidirá sobre la concesión o no del aplazamiento, fijando –en caso de ser concedido– una nueva fecha para la final que habría de ser disputada con fecha límite del día 20 de junio de 2021", recita la legislación del Manomanista. Por lo que la fecha límite estaba fijada en la elección de material, que se celebra este jueves en el Bizkaia de Bilbao, a partir de las 12.00 horas.