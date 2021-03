Urrutikoetxea-Imaz ganan por la mínima a Olaizola II-Rezusta en Muskiz

Olaizola II-Rezusta 21

Urrutikoetxea-Imaz 22

Duración: 1h 31:14 minutos de juego.

Saques: 1 de Olaizola II (tanto 9) y 1 de Urrutikoetxea (tanto 15).

Faltas de saque: Ninguna.

Pelotazos: 954 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 9 de Olaizola II, 3 de Rezusta, 9 de Urrutikoetxea y 4 de Imaz.

Errores: 1 de Olaizola II, 7 de Rezusta, 2 de Urrutikoetxea y 6 de Imaz.

Marcador: 0-1, 1-1, 1-3, 3-3, 3-7, 4-7, 4-8, 5-8, 5-9, 9-9, 9-10, 10-10, 14-10, 14-11, 16-11, 16-12, 18-12, 18-18, 18-20, 20-20, 21-20, 21-21 y .

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la liguilla de cuartos de final del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Donibane de Muskiz a puerta cerrada.

Y después de 954 pelotazos a buena y una batalla descarnada que superaba los 90 minutos de juego, una decisión tomada en un segundo marcó el partido que cerraba la décima jornada del Campeonato de Parejas. Con el 21 iguales, Mikel Urrutikoetxea realizó una cortada con la zurda por la pared. El vizcaino decidió dar un paso a la derecha, cortando la trayectoria de Aimar Olaizola, en plena carrera para alcanzar el cuero. El propio delantero de Zaratamo reconocía al término del choque que pensaba que Beñat Rezusta se acercaba por detrás, cuidando el txoko del goizuetarra. El veterano delantero de Baiko, por tanto, no fue capaz de llegar a la pelota, impactando con el cuerpo de Urrutikoetxea. Los jueces dictaminaron que no era una jugada digna de vuelta, que era tanto azul. Y el partido, un dechado de agonía, se murió en esa determinación. Los colorados protestaron ligeramente, pero no hubo marcha atrás. Tras casi mil pelotazos de batalla, de sufrimiento, el envite se acabó con la certeza de que todavía le quedaba un poco de jugo por exprimir. Todo o nada en un segundo.

De este modo, Mikel Urrutikoetxea y Ander Imaz recuperan un poco la autoestima en el Parejas. El vizcaino y el zaguero de Oiartzun acumulaban dos derrotas consecutivas y las apreturas de la clasificación, acentuadas por las victorias de Jaka-Martija y Artola-Aranguren en la presente jornada, empezaban a transformarse en un potro de tortura. Sumar o sumar. Era el momento de dar un paso adelante para reencontrarse con los puestos que dan acceso al play-off, que parece encarecerse cada semana. El cuarto punto, sea como sea, sabe a gloria para Urrutikoetxea-Imaz.

En el bando contrario, en cambio, la situación aún no se agrava, pero el crédito comienza a agotarse. Aimar Olaizola, que el lunes tuvo unos números muy meritorios, y Beñat Rezusta acumulan tantas caras como cruces.

Con todo, fue una cita dura, muy dura, mediatizada por unos cueros que fueron perdiendo su brillo, en la que los zagueros acabaron con mucho trabajo; especialmente, Rezusta. El de Bergara cometió más errores de lo habitual, pero también fue el pelotari más prolífico del cuarteto.

Así las cosas, Urrutikoetxea e Imaz comenzaron dominando la contienda. Se pusieron 3-7. La pelota le salía con velocidad al vizcaino. Sin embargo, los colorados empataron en el noveno cartón. Por entonces ya se acercaban al medio millar de pelotazos. Imaz pasó un bache. Y Aimar-Rezusta se pusieron 14-10, 16-11 y 18-12.

Una tacada de ocho tantos resucitó a Urrutikoetxea-Imaz. Cuatro yerros cometió Beñat en ese tramo. Pero Aimar buscó el más difícil todavía con dos remates de genio. Respondió el zaratamoztarra con un gancho veloz y arriesgado. A tumba abierta. Fue el 21 iguales. Después, una décima de segundo desequilibró la balanza.

Parejas de primera

DÉCIMA JORNADA

Jaka-Martija contra Ezkurdia-L. Galarza 22-12

Artola-Aranguren contra Peña II-Albisu 22-13

Elezkano II-Zabaleta contra Altuna III-Mariezkurrena 19-22

Aimar-Rezusta contra Urrutikoetxea-Imaz 21-22