Mikel Azkarate lucha en terreno conocido

Mikel Azkarate, doble vencedor de la ACT, lleva dos temporadas en Santurtzi y este fin de semana puede conquistar la Corona por primera vez con la 'Sotera'

MIKEL Azkarate (Ondarroa, 1988) vuelve a un terreno conocido. A degustar esa tensión previa que llega antes de las grandes citas. Es el final de la Eusko Label Liga con las tradicionales citas de Bermeo, mañana, y Portugalete, el domingo. Dos regatas para que Santurtzi pueda conseguir la primera Corona de su historia. En la tripulación de la Sotera hay varios remeros que ya saben lo que es conquistar este título y el ondarrutarra es uno de ellos. En su haber tiene dos ligas, ganadas con Urdaibai en 2016 y en 2017 llegando a las últimas jornada con todo en juego. Ahora, la historia se repite pero con otros colores y con un plus de experiencia Dos puntos a defender y escribir otro capítulo más en la historia del club santurtziarra. El siguiente objetivo de un equipo que hace muy poco tiempo descendió a ARC-2 y ahora está a dos días de llegar a la cima.

El desenlace de la Eusko Label Liga llega con el recuerdo de la Bandera de La Concha muy presente. Santurtzi no pudo hacerse con la regata donostiarra y ya el primer domingo quedó lejos de la batalla. Encajar ese golpe y reaccionar para afrontar las siguiente disputas es el primer reto para los santurtziarras. "La Concha no nos ha salido cómo queríamos y ahora tenemos que volver a lo que veníamos haciendo. No estamos contentos con el resultado, evidentemente, pero tenemos ganas de dar el nivel que estábamos dando en el último mes en liga. Estamos con tensión porque sabemos que nos jugamos mucho pero también con ganas para el último fin de semana", apunta Azkarate. Hondarribia, su rival por la Corona, llega con sensaciones diferentes, pletórico de confianza después de haber ganado La Concha por tercer año seguido.

No es la primera vez que Azkarate llega a las dos últimas jornadas en esta situación. En Urdaibai aprovechó las oportunidades que tuvo y disfrutó del éxito en la ría en Portugalete. Esa experiencia vivida es un impulso de confianza antes de afrontar un nuevo reto en la lucha por la Corona. "El haber ganado grandes victorias o haber peleado da en cierto modo la tranquilidad de tener experiencia en afrontar situaciones complicadas y si se nota después de varios años. Bien ganando o perdiendo, sí que da la confianza para dar la mejor versión", apunta el remero de la Sotera. Esas vivencias son compartidas por varios integrantes de la tripulación, pero también hay un buen grupo de remeros que no sabe lo que es ganar una liga. Sin embargo, Azkarate reconoce que sus compañeros también están preparados: "Aunque no hayan ganado la liga, ha gente que ha ganado otras cosas. Por ejemplo, Ander Zabala ha peleado por campeonatos del mundo y ha estado en la selección, ¿qué le voy a decir? Trato de arroparles y ayudarles en lo que pueda".

Lo que no se puede transmitir es la sensación que produce la conquista de la Corona. Es el reconocimiento a la mejor trainera de toda la temporada y cada remero vive ese momento de una manera diferente. "Para mí es un premio a un sacrificio muy grande. No solo ahora, si no desde que empezamos en noviembre", comenta Azkarate, que recuerda su primera Corona ganada: "Fue en 2016 después de llegar a Bermeo tras estar seis años en Orio. Ves el trabajo que has hecho desde pequeño y lo que ha costado llegar. En mi caso viví un descenso con Orio y años no tan buenos. Llegar a Bermeo y ganar La Concha y la liga fue un sueño muy bonito y me dio tranquilidad".

Victoria como morado



Ahora tratará de repetir lo logrado con el morado de Santurtzi. Azkarate hizo la apuesta de cambiar el consolidado Orio por la creciente Sotera y el tiempo le brinda ahora la opción de volver a lo más alto de la Eusko Label Liga. "Nunca sabes cuando cambias de club si vas a acertar o no. Por ahora nunca me he arrepentido de los cambios que he hecho. Pelear con un club que viene desde abajo y llevarlo a intentar ganar banderas importantes, es muy bonito", cuenta el ondarrutarra, que al llegar se encontró con una base de remeros de casa de "muy buena calidad" y trata de aportar su granito de arena a este proyecto que esta ante una oportunidad histórica en la ACT. Azkarate quiere revivir las sensaciones de volver a alzar esa Corona que se puso en juego en julio y degustar por primera vez el éxito con la 'Sotera', una trainera que crece a pasos agigantados y afronta llena de ilusión dos regatas claves en su historia.

