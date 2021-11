Toque de atención de Iñigo Vélez de Mendizabal a sus jugadores

La dinámica positiva en la que se había instalado el Amorebieta tras sumar cinco puntos de nueve posibles, con goleada incluida ante el Valladolid en Lezama, se vio truncada el domingo al sufrir la tercera derrota de la temporada como local a manos de un Lugo que consiguió maniatar de principio a fin a los azules, penúltimos a cuatro puntos de la salvación. No asomó en escena el bravo y combativo equipo que tantos elogios ha acaparado en el primer tercio de un campeonato en el que los vizcainos completarán una semana más en la zona roja de la tabla. Lo harán, tras desaprovechar una atractiva oportunidad para dar caza a un Lugo que figura a día de hoy a seis puntos de distancia siendo un posible rival directo por la permanencia, después de sumar un solo punto de los seis últimos en juego y habiendo recibido un total de siete goles entre ambos encuentros.

Si dos tantos encajaron los zornotzarras en su visita al Alcorcón, colista destacado de la categoría que logró salvar un punto en la última jugada del choque para desesperación de Iñigo Vélez de Mendizabal, tres marcó el Lugo en Lezama para elevar a la máxima expresión el enfado del técnico gasteiztarra. No se mordió la lengua en la rueda de prensa posterior al envite el preparador azul, indignado por el mal partido realizado por sus pupilos y, sobre todo, por la falta de actitud mostrada ante un rival que superó en intensidad sin balón a un impotente Amorebieta que no perdía por más de un gol de diferencia desde la segunda jornada frente al Mirandés.

"Hemos hecho todo mal y nos ha faltado de todo; trabajamos una cosa durante la semana y hemos hecho otra totalmente distinta en el partido. En esta categoría si no estamos todos al cien por cien y no nos ponemos las pilas en cada balón es muy difícil ganar partidos", lamentó Vélez de Mendizabal, molesto también por encajar una vez más en los últimos minutos y engordar así la colección de goles en contra. La sangría, no en vano, comienza a ser preocupante para los intereses a medio y largo plazo de un equipo que pasa a ser el tercero más goleado de LaLiga SmartBank con veinticinco tantos recibidos en dieciséis jornadas. La media de 1,56 goles en contra por partido comienza a lastrar seriamente a los azules, que solo han sido capaces de dejar la portería a cero en la visita al Fuenlabrada el pasado 20 de octubre.

No ha podido repetir logro el Amorebieta, que en los cinco últimos encuentros colecciona nueve tantos en contra. Sin la fiabilidad defensiva necesaria y con un rendimiento decreciente en los dos últimos compromisos, urge una reacción inmediata para no comprometer aún más una delicada situación clasificatoria a la que no resulta ajeno el vestuario, que ha visto esfumarse en 180 minutos el optimismo generado en las últimas semanas a base de sólidas y fructíferas actuaciones a nivel colectivo.

CALENDARIO EXIGENTE



Después de desafiar a dos equipos llamados a pelear por la salvación al término del curso como son Alcorcón y Lugo, los vizcainos se sumergen ahora en un duro calendario con cinco exigentes partidos a la vista antes de visitar al Burgos en la primera jornada de la segunda vuelta. Este sábado, sin ir más lejos, el Amorebieta actuará como visitante ante el Oviedo de José Ángel Ziganda, mientras que en las cuatro siguientes semanas se medirá a Zaragoza, Las Palmas y Ponferradina, tres de los siete primeros clasificados, así como al Málaga a domicilio. No encontrarán tregua, ni respiro los azules tras el contundente toque de atención de Vélez de Mendizabal.

La cifra

7

Goles ha encajado el Amorebieta en sus dos últimos partidos, ante el Alcorcón a domicilio y frente al Lugo en Lezama, lo que convierte a los azules en el tercer equipo más goleado de LaLiga SmartBank, con veinticinco tantos en contra en dieciséis jornadas.