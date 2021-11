Amorebieta - Lugo | Oportunidad de oro

Amorebieta y Lugo miden sus fuerzas a partir de las 14.00 horas en las instalaciones de Lezama, donde los azules aspiran a reencontrarse con la victoria tras el empate cedido sobre la bocina en la visita al Alcorcón. No pudieron sumar los tres puntos los de Iñigo Vélez de Mendizabal en el feudo del colista de la categoría, pero sí cuatro días antes ante el Valladolid en Lezama, donde los pucelanos mordieron el polvo al caer goleados por un contundente 4-1. Once días después y tras sumar cinco de los nueve últimos puntos en juego, los zornotzarras vuelven a fajarse como locales en otro encuentro de máxima trascendencia. Enfrente, no en vano, asomará en esta ocasión un equipo que se encuentra fuera de los puestos de descenso con tres puntos más que los vizcainos, que alcanzarán a los gallegos en caso de victoria.

El choque, que bien podría catalogarse de seis puntos por los tres que puede adjudicarse el Amorebieta y los tres que dejaría de sumar un posible rival directo por la permanencia, promete una vez más emociones fuertes para la entregada afición zornotzarra, que volverá a convertirse en el jugador número doce de un equipo que se mantendrá fiel a su estilo desde el pitido inicial. Sin pistas sobre la alineación por la que apostará Vélez de Mendizabal, quien no ha repetido once inicial de una jornada a otra desde el inicio de la temporada, lo cierto es que los azules tratarán de sacar el máximo partido a una intensidad, verticalidad y ambición que intentará igualar el Lugo que dirige Rubén Albés, quien calificó al Amorebieta como un equipo "especial" el viernes en rueda de prensa.

"Tienen una identidad definida y son muy peligrosos en su casa, donde han ganado a grandes equipos", agregó el técnico gallego, mientras que Vélez de Mendizabal también puso en valor la capacidad de un Lugo que, sin embargo, suma dos derrotas consecutivas y un solo punto de los últimos doce. Si dos triunfos, otros tantos tropiezos y tres empates acumulan los azules como locales, un total de cuatro empates y tres derrotas presentan los gallegos en sus siete compromisos como visitantes, en los que todavía no han sido capaces de aliarse con la victoria. La verticalidad y el juego directo son armas compartidas por dos equipos que perseguirán con ahínco los tres puntos en juego a fin de aliviar su delicada situación clasificatoria.

SIN ÓSCAR GIL

El Amorebieta, penúltimo en la tabla, podría abandonar incluso los puestos de descenso por primera vez en la temporada si gana su partido y pierden hoy Burgos y Leganés, que reciben a la Ponferradina y al Oviedo, respectivamente. Los asturianos, precisamente, serán los siguientes en medirse a los zornotzarras, que no podrán contar esta tarde con los lesionados Roberto Santamaría, Jon Irazabal y Óscar Gil, quien no se ha recuperado a tiempo.