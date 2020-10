Álvaro Negredo, un depredador conocido para el Athletic

Álvaro Negredo, de vuelta a LaLiga a sus 35 años, visita esta tarde al Athletic después de estrenarse como goleador y asistente con un Cádiz en el que aspira a vivir una segunda juventud

eL guardameta Alberto Cifuentes, el más veterano en debutar en Primera División al hacerlo con 41 años y 114 días en la segunda jornada de liga ante el Huesca, no estará esta tarde por sorpresa en San Mamés, pero sí asomará en escena otro futbolista sin fecha de caducidad como Álvaro Negredo (Madrid, 20-VIII-1985). El experimentado delantero, al contrario que el portero nacido en Albacete en mayo de 1979, forma parte de la lista de convocados diseñada por el técnico Álvaro Cervera y está por ver si sale de inicio o aguarda su momento en el banquillo de un Cádiz decidido a dar la sorpresa en La Catedral. En las tres primeras jornadas no se ha dado el segundo caso, pues el ariete de Vallecas ha contado con la confianza de su entrenador, ajeno a lo que marca el DNI de un jugador que no competía en LaLiga desde su salida del Valencia en 2016.

Tras pasar previamente por las filas del Rayo Vallecano (2004-05), Real Madrid Castilla (2005-07), Almería (2007-09), Sevilla (2009-13) y Manchester City (2013-14), Negredo se comprometió con el Middlesbrough en la campaña 2016-17, estación previa a su fichaje por el Besiktas (2017-18) y posterior desembarco en el Al-Nasr de los Emiratos Árabes Unidos. Allí, alejado de los focos mediáticos, en un campeonato menor, se empleó entre 2018 y 2020 un depredador con el gol en la sangre. El Cádiz, que anunció su fichaje estrella para su regreso a la máxima categoría del fútbol estatal, no ha tardado en comprobar que la puntería, al contrario que sucede con otras cualidades, no se pierde.

Es el caso de Negredo, este no halló ocasión alguna para golear a Osasuna en la primera jornada, pero sí una semana después para agujerear las redes del Huesca. La primera, a la cazuela. Gol de oportunista y de delantero centro puro aprovechando un balón muerto, sin dueño, en el área oscense. Demostró así el que fuera campeón de la Eurocopa de 2012 con España e internacional absoluto en veintiuna ocasiones que lo suyo es el remate y que el Cádiz, en materia goleadora, puede estar tranquilo. El pasado domingo, en la visita del Sevilla al Ramón de Carranza, Negredo no marcó, pero firmó una espléndida asistencia para que Salvi abriera el marcador antes de que los hispalenses dieran la vuelta al choque con tres tantos con los que sellaron el triunfo. El vallecano, pese a la derrota, dejó así su sello en el campo por segunda cita consecutiva a la espera de visitar a otro viejo conocido como el Athletic en una jornada intersemanal en la que no está claro el rol que asumirá.

su rival más visto



En caso de que tenga minutos como titular o como revulsivo, el delantero del Cádiz convertirá al conjunto rojiblanco en el rival al que más veces se ha enfrentado en su carrera, pues hasta hoy son diecisiete las veces en las que se ha medido al Barcelona y al Athletic, al que ha marcado seis goles con un balance de seis victorias, cuatro empates y siete derrotas. "Lleva más goles en su carrera que cualquiera de nuestros jugadores", resaltó ayer Gaizka Garitano al referirse a Negredo, que regresa a San Mamés, donde actuó por última vez el 10 de marzo de 2016.

El encuentro, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Europa League, se resolvió con victoria por la mínima del Athletic sobre el Valencia gracias a un solitario gol de Raúl García en el minuto 20. Los noventa, de principio a fin, disputó el ariete madrileño, que no sabe lo que es marcar en la nueva Catedral. Su tercer y último gol como visitante a los leones, no en vano, tuvo lugar el 11 de noviembre de 2012 con el escudo del Sevilla. El resultado, sin embargo, volvió a ser favorable a los rojiblancos, que sumaron los tres puntos en juego en la undécima jornada liguera con tantos de Óscar de Marcos y Markel Susaeta.

Antes, Negredo cantó bingo en Bilbao en una inapelable goleada del Sevilla (0-4) en septiembre de 2009 y un año antes en el triunfo del Almería en la jornada inaugural del campeonato de la regularidad. Los almerienses vencieron entonces por 1-3 con el de Vallecas como principal referencia ofensiva, mismo papel que está llamado a desempeñar doce años después para poner al servicio del Cádiz su facilidad para ver portería, más allá de la edad. Si bien no responde en la actualidad al tipo de delantero que fue en sus mejores momentos en la élite, el portador del dorsal 18 del cuadro gaditano continúa siendo una seria amenaza para sus rivales. Lo advirtió ayer Garitano en su rueda de prensa previa al primer partido del Athletic como local en el presente ejercicio. Un conocido depredador vuelve a asomar por San Mamés.

