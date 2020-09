Sanz da el primer triunfo al Kern Pharma

Bilbao – La primera vez no se olvida y sino que se lo digan a Enrique Sanz, que ayer dio al Kern Pharma la primera victoria de su corta vida. El corredor navarro se llevó la tercera etapa de la Vuelta Belgrade Banjaluka después de rematar un gran trabajo de sus compañeros y colocó su nombre en el libro de historia del joven conjunto. Fue la guinda a un buen inicio de competición puesto que el Kern Pharma llevaba rozando la victoria en la carrera que se disputa entre Serbia y Bosnia y Herzegovina durante las dos jornadas anteriores, pero no pudo estrenar su palmarés como equipo continental UCI hasta la tercera, cuando Sanz se llevó el gato al agua. Y, de hecho, a punto estuvo el equipo de lamentar una nueva derrota puesto que el navarro tuvo que esforzarse al máximo para llevarse el esprint ante el venezolano Orluis Aular (Caja Rural), que no se lo puso nada fácil en el final de los 122 kilómetros entre Tesli? y Prnjavor.

De esta forma, el Kern Pharma se rehace tras estar toda la semana arañando el cielo con Martí Márquez. Y es que en la etapa anterior el corredor catalán estuvo a punto de ganar, pero finalmente el éxito cayó del lado del uruguayo Fabricio Ferrari (SSIOS); mientras que en la jornada inaugural Márquez no pudo llevarse el esprint final y finalizó octavo por detrás de su compañero Jaime Castrillo. Con todo, el Kern Pharma todavía tiene opciones de aumentar su recién estrenado palmarés puesto que la Vuelta Belgrade Banjaluka termina esta tarde con una etapa plana, 158,3 kilómetros entre Derventa y Banjaluka.

Tirreno-Adriático El calendario ciclista no se para durante el Tour de Francia y el mejor ejemplo es la 55ª edición de la Tirreno-Adriático, una prueba que comenzará esta tarde, se prolongará hasta el próximo día 14 y contará en su pelotón a grandes nombres como Chris Froome y Geraint Thomas. Tras quedarse fuera de la Grande Boucle, los dos corredores del Ineos serán las estrellas y los rivales a batir durante las siete etapas, con finales aptos para sprinters, dos de media montaña y dos de alta montaña. Aunque Jakob Fuglsang (Astana), Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix) y Vincenzo Nibali (Trek) también prometen dar guerra.