Remeros de la ACT consideran que su salud "no está garantizada"

El jueves varios remeros de la ACT firmaron un comunicado en el que mostraban su malestar por el protocolo presentado en la asamblea celebrada el pasado sábado y calificaban las medidas tomadas como demasiado "light" a la hora de garantizar la seguridad de los remeros en las competiciones. Varios bogadores se desmarcaron ayer de estas declaraciones y reconocieron que no se les había preguntado a ellos. Mientras, otros remeros reafirmaron sus preocupaciones y mantienen su discurso. Iñaki Errasti, entrenador y bogador de Ondarroa, y Osertz Alday, preparador y remero en Isuntza, son dos de las personas que firmaron este manifiesto y que están preocupados por la situación actual en la que deben salir a remar. Así lo aseguran a DEIA.

En la asamblea del pasado domingo, la ACT, que el viernes no quiso dar su opinión al respecto tras ser cuestionado por este periódico, presentó un protocolo de actuación que dejó varias preocupaciones en ciertos remeros y varios de ellos decidieron firmar un comunicado en el que se dejaba claro su malestar. "Al principio se hizo un protocolo con todos los extras, que era muy difícil de llevar a cabo por temas económicos y otros temas, pero ahora nos hemos encontrado de repente con un protocolo que es casi el de todos los años. Hemos pasado de un extremo al otro de golpe", afirma Errasti, que reconoce que "no me preocupan los test, sino cómo vamos a estar protegidos en las regatas".

La situación de los asintomáticos es algo que se cuestiona Alday, algo difícil de controlar, según indica. "La incertidumbre sigue ahí. Ha habido una evolución favorable en el entorno pero queda abierto el aspecto de los asintomáticos, no se puede detectar ese colectivo y da miedo que va a pasar con esa gente", declara el hondarribitarra, que es consciente de que no existe el riesgo cero: "Cada uno tiene su vida y dependemos mucho unos de otros. No siempre se puede controlar todo. El problema es hasta que punto se pueden tomar esos riesgos".

En el comunicado publicado el jueves se anima a reflexionar sobre esta situación y Errasti remarca que su intención es salir al agua: "Aquí está claro que llevamos mucho tiempo entrenando en casa entre dos y tres horas al día y creo que está claro que el remero pide remar y si esto sale adelante será por los remeros. Somos gente comprometida y nos costaría dejar de remar porque dejaríamos colgados a los compañeros. El remero quiere remar pero sentimos que nuestra salud no está garantizada". Los firmantes de este comunicado no quieren que se cree ahora un conflicto con todo lo sucedido y apuestan por generar una reflexión que ayude a todos los estamentos. "El manifiesto no hace una crítica destructiva, lo que refleja es una pequeña preocupación en cuanto a un colectivo, que son los asintomáticos y quedan un poco en el aire, y por dónde se puede ir. En ningún momento se amenaza o se quiere boicotear y espero que no se entienda así. Es una crítica constructiva. Es importante que haya salido y que se vea que existe una preocupación, lo que no queremos es que haya conflictos o guerras", opina Alday.

no son todos

Durante este periodo de incertidumbre, varios remeros, entre los que estaban representados todos los clubes de la ACT, realizaron diferentes reuniones para estar al día de las novedades que iban surgiendo y ser conscientes de las preocupaciones que había en cada tripulación. El citado comunicado no salió de estas reuniones y varios de estos bogadores desconocen la autoría del mismo. Este grupo entiende que haya diferentes opiniones y preocupaciones con respecto al arranque de la temporada, pero no considera que sea la manera correcta de presentar unas quejas como estas.

Santurtzi y Orio sacaron un comunicado en el que sus remeros se desmarcaron del manifiesto publicado el jueves y varios de ellos reconocieron que no tenían constancia del mismo, declarando su molestia por haber utilizado su nombre en esas reivindicaciones.

test a los remeros

Sin positivos en Bizkaia

Primera tanda. Los clubes continúan con su preparación para poder remar en las mejores garantías de salud posible y durante esta semana han venido realizando la primera ronda de test del coronavirus programada para este curso. Entre los clubes vizcainos no se ha registrado ningún positivo y dos remeros han generado anticuerpos al superar la enfermedad en días anteriores. Las tripulaciones de Bizkaia ya están preparadas para arrancar los entrenamientos grupales este mismo lunes y ahora permanecen a la espera de recibir la confirmación de las autoridades para poder saltar al agua y poner fin a una etapa de entrenamientos de ergómetro en casa y realizando todas las sesiones de preparación en tierra. Asimismo, la siguiente tanda de test está programada para antes del inicio de la competición, prevista para la primera semana de julio, y en agosto, dependiendo de la evolución de la pandemia, se podrían someter a nuevas pruebas.

