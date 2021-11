La COP26 de Glasgow da voz este viernes a los jóvenes

La quinta jornada de la COP26 de Glasgow se centrará oficialmente este viernes en el papel de las nuevas generaciones y el empoderamiento público, con el objetivo de "elevar la voz de los jóvenes" en la acción climática y "demostrar el papel fundamental de la capacitación pública y la educación".



Por ello, la cumbre tiene previstas diversas actividades que involucran a organizaciones juveniles como la austriaca IAAI (siglas en inglés de la Asociación internacional para el avance de enfoques innovadores ante los desafíos globales), que impulsa una red de iniciativas llamada GloCha que opera a través de la Fundación de Desafíos Globales de Nueva York.



Uno de los actos más esperados de la jornada será la cumbre conjunta de los Ministros de Educación y de Medio Ambiente bajo el título de 'Juntos por el mañana: educación y acción climática', pero la agenda cuenta con presentaciones muy diversas.



Así, la MPGCA (siglas en inglés de la Asociación de Marrakech para la acción climática global) organiza una iniciativa titulada Thirsty for Change (Sed de cambio), en la que el agua figura como clave de especial importancia para la consecución para los objetivos del Acuerdo de París, mientras que la WECAN (siglas en inglés de la Red de mujeres por la Tierra y el clima) presentará también su propio informe.



Otras comparecencias involucran desde al brasileño Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía hasta la ong japonesa Peace Boat Disaster Relief Volunteer Center -más conocida por su nombre abreviado de Barco de la Paz-, que ayuda a personas y comunidades afectadas por desastres, pasando por la presentación de un cómic sobre cambio climático



El tema central seguirá siendo, de todas formas, el papel de la juventud y el empoderamiento ciudadano en defensa del clima y, de hecho, en un guiño a las organizaciones juveniles que suelen convocar sus concentraciones de protesta los viernes, los responsables de la cumbre han fijado la fecha de hoy para este tema en concreto.



#COP26 has been named the must excluding COP ever.



This is no longer a climate conference.



This is a Global North greenwash festival.



A two week celebration of business as usual and blah blah blah.