La obra dramática "The Lehman Trilogy" arrasa en los premios Tony de Broadway

La obra dramática "The Lehman Trilogy", sobre la empresa que desató la crisis financiera de 2008, arrasó este domingo en la gala de los premios Tony consiguiendo el mayor número de galardones de la noche, cinco de los ocho a los que aspiraba.



Esa pieza se hizo con los premios a mejor obra dramática, nueva obra, director (Sam Mendes), actor principal teatral (Simon Russell Beale) y varios títulos técnicos, con un consenso entre el jurado que superó al de la categoría de musical, que suele ser la triunfadora.



"The Lehman Trilogy" se impuso en número a la favorita de la noche, "A Strange Loop", un musical sobre un aspirante a dramaturgo que contaba con once candidaturas y finalmente solo triunfó en dos, si bien fue en las de mejor musical de la temporada, el máximo título, y mejor libreto.



El resto de premios quedó muy repartido, sobre todo entre musicales: "MJ", sobre el legado del rey del pop Michael Jackson, se llevó cuatro estatuillas, incluyendo la de mejor actor principal para Myles Frost, de 22 años, que debutaba como actor profesional y competía con veteranos.



También se alzó con cuatro Tonys la nueva versión del éxito de los setenta "Company", incluyendo la de mejor reestreno musical, director (Marianne Elliott) y actor y actriz de reparto, para Matt Doyle y Patti LuPone.



En cuanto a los premios actorales, Joaquina Kalukango ganó la distinción femenina en el papel principal de un musical por "Paradise Square", mientras que su contraparte en la categoría dramática fue Deirdre O'Connell, por "Dana. H".





